朝鮮「脫北」士兵如何穿越世界最危險邊界？

圖片版權 AFP Image caption 韓朝邊境防衛森嚴。

周二（6月13日），一名朝鮮士兵徒步穿越防衛森嚴的韓朝邊界非軍事區，向韓國方面投誠。

這已經是三年來第三起朝鮮士兵穿越非軍事區投誠的事件。

但是，穿越這個世界上防守最嚴密的地帶而不被發現，這怎麼可能呢？

事件經過

本周二當地時間19點50分左右，一名朝鮮士兵徒步走到"三八線"南側的一個韓國哨所，向韓方投誠。

韓國國防部發表的一份聲明說："我們正在調查他投誠的過程和動機。"

韓國聯合參謀本部辦公室表示，該朝鮮士兵是在非軍事區中段穿越軍事分界線的，事件中雙方沒有交火。

此前，已有兩名朝鮮士兵分別在2015年6月和2016年9月徒步穿越三八線投誠。

2012年，也有兩名朝鮮士兵穿越重重警戒，歸順韓國。

圖片版權 Getty Images Image caption 兩國邊境有重兵把守，幾乎無法逾越。

穿越"非軍事區"危險嗎？

很危險。所謂"非軍事區"是一條橫穿朝鮮半島的狹長地帶，長250公里、寬4公里。非軍事區內埋有地雷，兩側有鐵絲網、電網和大量監視攝像頭。

同時，非軍事區兩側都有成千上萬的士兵嚴密守衛，幾乎不可能徒步穿越。

如果朝鮮軍方發現有人試圖穿過非軍事區，他們很可能會開火。

儘管朝鮮戰爭於1953年停火，但雙方從未簽訂和平協議，因此理論上仍處於戰爭狀態。

據信，金正恩2011年成為朝鮮最高領袖以後，他命令進一步加強對韓朝邊界和中朝邊界的控制，並在非軍事區埋設更多地雷。

最近幾個月來，由於韓國凖備部署美國"薩德"導彈防禦系統，朝鮮方面的小型無人機曾飛越邊境進行偵查。

圖片版權 AFP Image caption 在最近三年中，已經有三名"脫北者"成功穿越三八線。

朝鮮"脫北者"有多少？

每年平均約有一千名朝鮮公民逃到韓國，但直接穿越三八線抵達韓國的人寥寥無幾。

近年來的幾起朝鮮士兵穿越三八線投誠的成功案例證明，這是一個可行的"脫北"路線。但是，到底有多少人曾經嘗試這條路線但最終失敗？這個數字無人知曉。

試圖穿越非軍事區的朝鮮人一旦被朝鮮軍方發現並逮捕，必定會被帶到拘留所訊問。他們可能會被判長期徒刑，並被送到勞改營。

2012年，一個朝鮮士兵殺死他的兩名長官才得以逃脫。

朝韓雙方都禁止己方公民穿越三八線。2012年7月，韓國親朝人士盧修熙在訪問朝鮮之後，走過板門店分界線，回到韓國一側，隨即被韓國當局逮捕。

歷史上第一個穿越朝韓邊界的韓國親朝人士是一個名叫林秀卿的女大學生。她1989年未經政府同意獨自前往朝鮮，回國後被判刑。

圖片版權 Getty Images Image caption 雙方都向邊界對面播放高音量的音樂和宣傳廣播。

"脫北"成功後會怎樣？

成功穿越三八線的"脫北者"通常會直接到韓國的邊防哨所，表示投誠意願。在邊境的韓國一側也設有電話，脫北者可以打電話尋求幫助。

但是，直接穿越朝韓邊界的人少之又少，大多數"脫北者"都選擇風險較小的逃離路線。

韓國政府的數據顯示，自朝鮮戰爭結束以來，已有3萬多名朝鮮人逃到韓國，其中多數都是從中朝邊境逃離朝鮮的。

有些"脫北者"從中國逃到東南亞等地，期望能夠最終抵達韓國或第三國定居。

抵達韓國後，大多數"脫北者"會被拘留一段時間。為防範朝鮮特務，韓國政府官員會對難民進行甄別。

然後，政府會對脫北者提供福利和培訓，幫助他們適應韓國的生活。非政府組織也會提供幫助。

但是，對脫北者來說，成功逃離朝鮮只是第一步。適應韓國的生活並不容易，新的環境也給他們帶來了新的挑戰。