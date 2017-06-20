去朝鮮觀光旅遊 怎麼就此離開了人世？

你的器材不支持播放多媒體材料 右四是瓦姆比爾

2015年底，美國大學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）報了個4日3晚的旅行團，去朝鮮觀光。一年半後，他以」植物人「狀態被朝鮮當局從監獄釋放，返回美國，隨即離世。

度假的照片和視頻記錄的通常是歡樂、愉悅、美景。 瓦姆比爾的朝鮮觀光遊視頻也一樣，大家在朝鮮的冰天雪地裏拋雪球、咧嘴大笑。

一年半後的今天，22歲的他在美國家鄉的醫院去世，他的家人公布了這段視頻。

扔雪球錄像拍完之後不久，奧托就在朝鮮身陷囹圄，兩個月後再次露面，也是在一則視頻裏，彎腰垂首，握著一份「坦白書」，在朝鮮電視台攝像機前發表聲明，說明自己為什麼在旅行結束時被捕，而團裏其他人都獲准離境。

瓦姆比爾身穿奶油色外套，打著領帶，開口前深深地鞠了一躬。他身後牆上掛著朝鮮前領導人金日成和金正日畫像。

他在這段視頻裏感謝朝鮮政府給他機會「為我犯下的罪行道歉，祈求寬恕，祈求幫助以挽救我的生命」。

他說，自己試圖為一個美國教堂從下榻的朝鮮酒店偷一張宣傳海報，作為「戰利品」，而這個行動」得到美國當局的默許「，目的是」損害朝鮮人民的工作態度和動力「。

稍後，他忍不住慟哭："這是我一輩子所作的最糟糕的決定，但我畢竟只是個人啊。"

圖片版權 AFP Image caption 奧托在平壤的記者會上當眾悔過

2017年6月13日，奧托·瓦姆比爾結束了在朝鮮17個月的羈留，回到美國。這時，他昏迷不醒，處於植物人狀態。

他大腦嚴重受損，無法交流。幾天后，他在辛辛那提的醫院去世。

到目前為止，瓦姆比爾的健康狀況是怎麼從生龍活虎退化到植物人狀態，有很多未解之謎。

辛辛那提醫療中心的醫生說，沒有跡象表明他受到肢體折磨。

平壤當局說，瓦姆比爾感染了肉毒桿菌，在吞了一片安眠藥之後陷入昏迷。辛辛那提的醫生和他的家屬都不相信平壤的說法。

圖片版權 AFP Image caption 瓦姆比爾2016年在朝鮮電視台播出的記者會上流著淚說：「我做了這輩子最糟糕的決定。可我畢竟只是個人啊。」

這個來自俄亥俄州的大學生那年元旦如果沒去朝鮮觀光，現在可能正凖備開啟投資銀行家的職業生涯。是什麼鬼使神差讓他決定參加那個致命之旅的呢？

瓦姆比爾出生在俄亥俄州辛辛那提市一個叫懷俄明的郊區，他父親弗萊德開了一家小公司。

他高中上的是州裏最好的學校，成績優秀，人緣很好，體育出色，他的足球教練認為他很有足球天賦，天生的領導材料。

中學畢業後，瓦姆比爾到弗吉尼亞大學讀經濟和商學專業，兼修全球可持續性研究。

他在朝鮮被捕的時候，是大學3年級。他的同班同學今年5月畢業。

圖片版權 EPA Image caption 辛辛那提郊區懷俄明的居民和企業表示對奧托和他家人的聲援

《華盛頓郵報》引述瓦姆比爾的大學同學說，他是個體育迷，隨口能說出任何一個球隊的比賽成績；偶爾寫點饒舌歌詞，常思考一些自身與世界的關係之類深邃問題，挑戰自己和他人。

他生前的朋友們說，瓦姆比爾雖然出身企業家家庭，但平時節儉，吃半價壽司，工作認真，充滿好奇心，也愛搞笑。

據稱，比同齡人更早明確自己的人生目標和職業生涯：投資銀行業。

他在領英（LinkedIn）上的個人資料顯示，他是一個學生投資基金管理委員會成員，2015年曾到英國倫敦政治經濟學院選修高級經濟學課程。

圖片版權 Danny Gratton Image caption 奧托·瓦姆比爾在機場被扣留時都沒想到等待他的竟然是死亡

瓦姆比爾好學，也愛旅遊。這兩個因素促成了他的亞洲之行。

在那趟致命的朝鮮之行前，瓦姆比爾根據一個海外學習計劃，安排好從2016年1月開始到香港大學讀一年書。

他決定開學前到朝鮮玩幾天。

於是，他參加了中國一個叫青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）組的觀光團去了朝鮮，行程包括三個晚上住宿。

圖片版權 Danny Gratton Image caption 奧托（中）和團裏其他遊客合影

丹尼·格萊頓（Danny Gratton）來自英國斯塔夫德郡，也參加了那個去朝鮮的跨年觀光團，旅途中是瓦姆比爾的室友。

格萊頓對BBC表示，他跟瓦姆比爾一見如故，「他很聰敏，很招人喜歡。」

2015年12月31日，這個旅行團行程的第二晚，下榻平壤羊角島國際飯店。據稱，瓦姆比爾就在那晚進了閒人止步的員工區域，取下了一幅宣傳標語。

那天早些時候，這個團被帶到朝韓邊界觀光，返回平壤就餐，然後乘大巴到平壤的市中心廣場看大型焰火表演。

格萊頓記得，那天他們晚上還喝了啤酒，但肯定沒有人調皮搗亂，行為出格。

圖片版權 Danny Gratton Image caption 奧托（戴護耳者）和團友自拍

「那不是一般的度假旅行，大家都很聽話守規矩，」他說，「沒有任何跡象」表明奧托拿了酒店的標語，他也沒提過這事。

朝鮮政府公布了一則監控視頻，顯示一個面部無法辨認的人影從過道牆上摘下了標語。

又過了一晚，2016年1月2日，旅行團在平壤國際機場出關時，瓦姆比爾被捕。

格萊頓說，他和瓦姆比爾是全團最後過關的兩個。他們把護照遞上，邊檢用手指點了點瓦姆比爾，又指指門，兩名保安隨即過來把瓦姆比爾帶走了。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 奧托和他所在的跨年觀光旅遊團下榻的酒店在相片左側。

格萊頓記得自己當時開了個很不合時宜的玩笑，對瓦姆比爾說，「我們也許再也見不到你了」，當時瓦姆比爾還衝他笑了笑。

這就是兩人最後在一起的場景。

格萊頓認為，「他們決定抓個美國人。他就是倒霉，在錯誤的時候出現在錯誤的地方。」

據《華盛頓郵報》引述其他旅客說，當時，旅行團其他成員抵達北京後，一名導遊跟瓦姆比爾通了電話，後者在電話上抱怨自己「頭疼得厲害，要求去醫院。」

青年先鋒旅行社員工特洛伊·考林斯（Troy Collings）告訴BBC，瓦姆比爾被帶走以後，旅行社沒有任何一名員工跟他有過聯繫。

他說，有一名導遊留在了平壤，試圖跟奧托取得聯繫，設法提供幫助，但沒有成功。

瓦姆比爾死訊公布後， 青年先鋒旅行社發表聲明，宣佈它的朝鮮觀光旅遊團不再接受美國遊客。

公司聲明稱朝鮮對待瓦姆比爾的做法令人憤怒，不能讓這種悲劇重演。

聲明還說，公司曾多次要求在平壤見瓦姆比爾或跟他有接觸的人，都被拒絶，每次都被告知他情況良好。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年6月15日，奧托的父親弗萊德穿著兒子在平壤悔過時穿的外套與美國媒體見面

瓦姆比爾被捕20天後，朝鮮才公布了這個消息，2月下旬在記者會上亮相，3月被判勞改15年。

觀察員認為這個刑期對外國人來說顯得異常嚴，可能跟朝鮮核計劃導致美朝關係緊張有關。

從2016年3月宣判到2017年6月14日美國政府公布瓦姆比爾獲釋的消息，這之間發生了什麼，現在依然不清楚。

奧托的父親弗萊德說，奧托在宣判後的次日，即一年多前，就陷入昏迷。

他身穿奧托在平壤記者會上公開「認罪」時穿的外套，譴責平壤「粗暴對待和恫嚇」奧托。

朝鮮聲稱釋放奧托是出於人道主義考慮。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年6月13日，處於昏迷狀態的奧托從醫用飛機轉到辛辛那提的救護車上，然後被送往醫院。

美國加利福尼亞大學聖地亞哥分校朝鮮問題專家史蒂芬·海格德分析， 朝鮮情報部門可能出於害怕，對外隱瞞了瓦姆比爾的健康狀況，包括最高領導也被瞞過。

法新社引述海格德說，可能在某個時刻，有人意識到「假如讓他死在朝鮮監獄，可能是最最糟糕的結果」，由此觸發外交行動，最終把人送回美國。

美國總統特朗普在奧托·瓦姆比爾去世的消息公布後，對平壤表示譴責，聲稱要「對付」朝鮮。