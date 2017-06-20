布魯塞爾中央車站爆炸 一名男子被警方擊中
- 2017年 6月 20日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
BBC從比利時聯邦警察發言人處證實，一名男子在布魯塞爾中央車站引發了小規模的爆炸。
這名男子在車站內遭到警方的槍擊。據信，目前尚無人在這起事故中受傷。
警方表示，事發車站的局勢已經得到控制。該車站與布魯塞爾大廣場內的人員都已經被疏散。
2016年3月，至少32人在布魯塞爾遭到所謂的"伊斯蘭國"襲擊中死亡。
比利時《自由報》引述檢方的話說，這名遭到警方槍擊的男子背著個雙肩包，並戴有一條炸彈腰帶。
該報紙還報道說，在被站內的士兵發現後，這名男子引爆了裝置。
"人們四處逃散"
多家比利時媒體引述現場的目擊者說，這名男子在爆炸前還大喊"真主至大"。
一名目擊者對RTL電台說："人們四處逃散。"
該電台還報道說，中央車站和布魯塞爾大廣場附近的商店和餐廳等都在事發後被要求關閉，通過中央車站的地鐵也短暫被警方叫停。