布魯塞爾中央車站爆炸 一名男子被警方擊中

你的器材不支持播放多媒體材料 警方在布魯塞爾中央火車站爆炸後趕到現場。

BBC從比利時聯邦警察發言人處證實，一名男子在布魯塞爾中央車站引發了小規模的爆炸。

這名男子在車站內遭到警方的槍擊。據信，目前尚無人在這起事故中受傷。

警方表示，事發車站的局勢已經得到控制。該車站與布魯塞爾大廣場內的人員都已經被疏散。

2016年3月，至少32人在布魯塞爾遭到所謂的"伊斯蘭國"襲擊中死亡。

圖片版權 Reuters Image caption 布魯塞爾在去年爆炸後加強了警察巡邏。

比利時《自由報》引述檢方的話說，這名遭到警方槍擊的男子背著個雙肩包，並戴有一條炸彈腰帶。

該報紙還報道說，在被站內的士兵發現後，這名男子引爆了裝置。

"人們四處逃散"

圖片版權 AFP Image caption 中央車站附近已經被封鎖。

多家比利時媒體引述現場的目擊者說，這名男子在爆炸前還大喊"真主至大"。

一名目擊者對RTL電台說："人們四處逃散。"

該電台還報道說，中央車站和布魯塞爾大廣場附近的商店和餐廳等都在事發後被要求關閉，通過中央車站的地鐵也短暫被警方叫停。