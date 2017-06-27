錫金段邊界再生摩擦 中印誰跨了界？

圖片版權 DESHAKALYAN CHOWDHURY/AFP/Getty Images Image caption 中印邊境的乃堆拉山口2006年7月重新開通貿易通道，被視為兩國自1962年邊境戰爭之後關係改善的重要標誌。中國2014年宣佈為印度赴西藏朝聖者開通這一口岸。（資料圖）

中國國防部指責印度軍隊在中印邊界錫金段（Sikkim）跨界阻撓中方正常活動。印度媒體稱中國軍隊越界進入印度領土並摧毀軍事設施。曾在1967年爆發過激烈軍事衝突的乃堆拉山口（Nathu-La Pass）局勢突然緊張。

中國外交部稱，出於安全考慮，中方關停了乃堆拉山口的朝聖通道。三年前中國領導人習近平訪印期間宣佈，增開經乃堆拉山口的朝聖路線，以便利印度香客朝聖。

圖片版權 EPA Image caption 6月7日，達賴喇嘛訪問了印度達蘭薩拉。達蘭薩拉是西藏流亡藏人聚居的地方。

中國：印軍越界阻攔施工

中國國防部發言人任國強周一（6月26日）稱，中方近日在洞朗地區進行道路施工時，遭到印軍越線阻攔。

"雙方對錫金段邊界走向沒有異議。中方修建上述道路完全是在自己領土上的主權行為，印方無權干涉。此前中方已就此向印方做了通報。"他表示。

中國外交部發言人耿爽當天則表示，印度邊防人員近日在中印邊界錫金段越過邊界線進入中方境內，阻撓中國邊防部隊在洞朗地區的正常活動。中方要求印方尊重邊界條約規定，尊重中國的領土主權，立即撤回越界的印邊防人員並徹底調查此事，維護好中印邊界錫金段的和平與安寧。

耿爽稱，"出於安全考慮，中方不得不暫緩安排印度官方香客團經中印邊界錫金段乃堆拉山口入境朝聖"。

印度：解放軍越界摧毀印軍碉堡

對於此次摩擦，印度方面的說法則是，在中國軍隊摧毀了兩座印軍碉堡並阻礙印方信徒前往普蘭縣岡仁布欽山（Kailash Mansarovar Yatra）朝聖之後，兩國邊防軍隊發生了嚴重對峙。

《印度時報》引用匿名消息源的話稱，大約在10天前，中國解放軍越界進入位於錫金不丹西藏三角地帶的印度多克拉（Doka La）區域，並且在拉頓（Lalten）地區摧毀了兩座印度軍隊的碉堡。

"兩軍人員發生了推撞和扭打。我們的士兵搭建人牆阻擋對方人員侵入。"

《印度時報》還稱，雙方軍官舉行了面對面的會談，但沒有達成任何協議。

印度政府稱，已就中方拒絶一個約50人的朝聖團經乃堆拉山口進入西藏朝聖一事向中方交涉。

《印度時報》稱，中印兩軍跨界及對峙事件時有發生，但主要發生在東部的拉達克（Ladakh）和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）地區，在錫金地區很少。2007年，中國軍隊摧毀了多克拉地區的一些臨時碉堡。過去幾年裏，印度軍隊在錫金地區的中印邊境大規模建設新碉堡，並對一些就碉堡進行了升級。

錫金邦和乃堆拉山口

圖片版權 EPA Image caption 6月19日，中國領導人習近平在北京會見出席金磚國家外長會的印度外交國務部長辛格。印度沒有參加上月在中國舉辦的「一帶一路」峰會。

乃堆拉山口位於中國西藏日喀則地區與印度錫金邦的交界處，海拔4500米左右，是世界上最高的公路貿易通道。山口距錫金邦首府甘托克54公里，距西藏亞東52公里，距拉薩429公里，是連接中印陸路貿易最短的通道。

乃堆拉山口同時還是連接印度和多個印度教及佛教勝地的要道，1967年，中印兩軍在此發生了激烈的衝突。

中國和印度於2006年7月6日重新開放連接西藏和錫金的乃堆拉山口邊貿通道，恢復兩國中斷40多年的邊境貿易。

錫金原為獨立的世襲君主國錫金王國，居民多為尼泊爾族人，多信奉藏傳佛教。2003年，印度承認西藏屬中國的領土，中國承認錫金屬於印度。

路透社稱，由於中印兩國長期存在邊界糾紛，以及中國支持巴基斯坦等原因，兩國關係一直比較冷淡。印度領導人上月還拒絶參加中國主導的"一帶一路"峰會。