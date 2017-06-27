一夫多妻可行嗎？南非這一家或提供答案

圖片版權 Mzansi Magic Image caption 穆薩·姆斯勒庫和他的妻子們。

近期，南非的一檔真人秀節目引發了人們對一夫多妻制的激烈辯論。

一位叫穆薩·姆斯勒庫（Musa Mseleku）的房地產開發商希望這檔節目能夠改變南非人對一夫多妻制的看法。支持他的人很多，包括他的四個妻子。

43歲的姆斯勒庫和他的四個妻子和10個孩子是這檔叫《真愛和一夫多妻》真人秀中的主角。

這檔從5月19日開播的節目是目前南非社交媒體上最受歡迎的話題之一，數千網民在社交媒體上辯論這種看似十分過時的婚姻在當今社會是否應被接受。

這檔節目是在姆斯勒庫德班附近的家裏拍攝的。他的四個妻子每人都有一棟樓，但這些地都是他們共享的。

姆斯勒庫說，關於一夫多妻，人們最大的一個誤解是這會壓制女性的權益，對女性不公。"這也是我們為何想要做這檔節目的原因，即讓人們知道我們家並不是這樣的。"

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"我想讓看節目的男性觀眾知道，你不但可以一夫多妻，還可以成為一個體貼的丈夫。"

不過，並不是所有的人都贊同他的說法。這檔節目雖然受到了部分觀眾的讚揚，但網上有更多的網友認為，一夫多妻制弊大於利。

大部分的女性網友發現，姆斯勒庫對他的妻子們實行下午5點宵禁制度。同時，妻子們在與朋友外出遊玩，或者酗酒前都要徵求丈夫的同意。

但姆斯勒庫的妻子並不覺得這有什麼不對的。"尤其對我們南非人來說，我們認為丈夫就是你的上帝，"他的第四任妻子托比勒這樣說。"因此，（女人）不能隨心所欲，除非他允許你這樣做。"

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姆斯勒庫說，他也對自己有要求，比如他每天必須早於妻子至少一個小時回家，"這樣我就可以為她們每個人做凖備！"

托比勒和姆斯勒庫已經結婚9年了。當他們相識時，姆斯勒庫已經有了兩個老婆，所以對托比勒來說這並不奇怪。事實上，她的祖父母就是來自一個一夫多妻制的家庭。

她說，姆斯勒庫的四個妻子像姐妹一樣相處。她們互相依賴，並在做重要決定時尋求各自的意見和幫助。

然而，這檔節目雖然展示了這個特殊家庭的日常與和睦之處，但也揭示了他們時而產生的緊張關係。

圖片版權 Mzansi Magic Image caption 托比勒（最右）和她的「姐妹們」

"我們最大的衝突就是時間，"托比勒說，"有時候我們要出門，但當所有人都凖備好，卻還要等另一個妻子時，這會讓人很沮喪。"

說到時間，姆斯勒庫說他會將時間分給四個妻子和10個孩子。

在南非，雖然並不是所有家庭都實行一夫多妻，但這種做法並不違法，也並不只有某一種宗教允許這樣做。在祖魯族，這種做法更為普遍，比如祖魯族的南非總統祖馬自己就有三個妻子。

但問題是，有四個妻子的姆斯勒庫自己會允許他的妻子有更多的丈夫嗎？

圖片版權 Mzansi Magic Image caption 姆斯勒庫和他的四個妻子和10個孩子。

"當然不，"他笑著說，"這樣我會死的！"

那姆斯勒庫會想要第五個妻子嗎？他答道："我們在節目中探索這種可能性……"