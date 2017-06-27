始於烏克蘭的網絡攻擊正席捲俄美歐

圖片版權 Screenshot Image caption 許多報告顯示受攻擊電腦的屏幕顯示了圖中的信息，表明這是勒索攻擊

始於烏克蘭的大規模網絡攻擊周二正在持續向全世界擴展，製藥和化工公司默克公司成為第一家在美國受到攻擊的公司。

這種病毒讓電腦當機，在比特幣支付贖金後才電腦才能恢復正常。專家對此次最新的網絡襲擊做出判斷，認為黑客是基於與Wannacry相同的系統漏洞對歐洲網絡進行攻擊。

丹麥的馬士基航運公司，俄羅斯國有石油公司Rosneft，廣告公司WPP，以及西班牙食品巨頭Mondelez的電腦系統都受到了攻擊。

圖片版權 Twitter/@NCA_UK Image caption 英國國家打擊犯罪機構正在調查這次網絡攻擊

在烏克蘭，檢測切爾諾貝利核電廢址的活動也受到了影響，政府部門，銀行以及交通系統都受到了電腦攻擊。

烏克蘭內務部的發言人說，當局正在調查許多受到電腦攻擊的事件。

俄羅斯的防電腦病毒公司Kaspersky Lab表示，他們的分析顯示在烏克蘭，俄羅斯和波蘭已經發生了約2,000次這樣的攻擊。

網絡安全技術專家表示已經研究出能夠破解WannaCry病毒的方法，受害者無需向勒索者繳納贖金。執法當局表示，支付贖金意味著受害者可能面臨再次侵襲的風險。

圖片版權 Twitter/@RozenkoPavlo Image caption 烏克蘭副總理推特照片顯示政府電腦系統也受到了黑客攻擊

倫敦一家處理網絡攻擊的保險公司的負責人說，犯罪分子實施如此大規模的網絡攻擊幾乎不用成本，如果人們向他們付贖金，無疑會鼓勵將來發動更多的攻擊。

電腦安全公司Recorded Future的發言人對BBC說，這類攻擊因為利潤豐厚所以很難停止。他說，韓國一個網絡服務公司為找回他們的數據已經向黑客支付了100萬美元，這對於網絡勒索者來說是極大的激勵。

國際刑警組織表示正在密切關注局勢發展，並且正同成員國保持密切聯繫。