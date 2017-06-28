中國贈送菲律賓大量槍支打擊菲極端武裝

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓總統在菲律賓克拉克空軍基地舉行的中國武器移交儀式上查看中國製造的7.62毫米高精度狙擊步槍

中國周三（6月28日）贈送了大量槍支給菲律賓總統杜特爾特幫助馬尼拉打擊盤踞在菲律賓南部一個城市的伊斯蘭極端主義武裝。

這批自動步槍和狙擊步槍和彈藥是杜特爾特上台以來從中國得到的第一批軍援。其中有中國提供的具有世界先進水平的7.62毫米高精度狙擊步槍。

杜特爾特說，這批價值人民幣5000萬元（735萬美元）的軍火"說明菲律賓和中國關係進入了一個新階段"。

稍早菲律賓軍方說他們發現了17具平民的屍體，他們都死於伊斯蘭激進分子之手。

這些激進分子自稱是伊斯蘭國的追隨者。他們自5月23日佔領了叫做馬拉維的城市。

菲律賓部隊在空中支持和大炮的支持下同武裝分子作戰長達一個月，試圖將他們從馬拉維清除出去，但是遇到激進分子強烈抵抗。

官方數字顯示，將近400人被打死，其中包括290名武裝分子和70名政府軍士兵。馬拉維的200,000居民的大部分已經逃離那裏，戰火令城市大部分地區成為廢墟。

杜特爾特說，"由於缺乏裝備，有時候我們幾乎要跪下了。有了中國這樣理解我們的朋友，真是很好。"杜特爾特擔任總統後就威脅要疏遠美國這個傳統盟友，同北京發展關係。

杜特爾特不願意提美國的幫助，他說不知道美國為在馬拉維作戰的菲律賓部隊提供的技術支持。菲律賓同美國有共同防禦條約，並且長期以來一直以來美國的武器供應。

圖片版權 AFP Image caption 現在72歲的杜特爾特在執政一年後，因為其敢說敢幹，其行動能力得到許多菲律賓人認可而享有很高的支持率

疏美親中

儘管如此，杜特爾特還是說要尋求從中國和俄羅斯得到更多武器。美國一直批評杜特爾特的禁毒戰爭。

杜特爾特因為准許警察在稽查毒品時可以開槍殺人一直受到西方人權組織以及歐洲、美國和聯合國的領導人的批評。

他宣佈在菲律賓南部實行戒嚴以打擊穆斯林極端組織後，也受到西方國家的抨擊。

不過在菲律賓的民調顯示，菲律賓人更願意看到販毒嫌疑人被活捉。菲律賓人也表示在過去的一年裏因為警方加強了執法行動，他們感到更安全。

杜特爾特在馬拉維被攻陷後宣佈在菲律賓南部實行軍管，現在他表示，在軍方和警察說那裏情況安全之前不會解除軍管。

中國駐菲律賓大使趙鑒華在移交這批武器的時候說，不久會向菲律賓提供"第二批"武器。

趙鑒華大使說，這批捐贈數量不大，但是在兩國軍事關係發展中具有重大意義。他說中國在反恐方面願意探討在聯合訓練，情報分享以及聯合軍事演習方面同菲律賓合作。

四月總部在馬尼拉的社會研究調查機構社會氣象站公布報告說，杜特爾特政府目前享有75%的民眾支持。

現在72歲的杜特爾特在執政一年後，因為其敢說敢幹，其行動能力得到許多菲律賓人認可而享有很高的支持率。