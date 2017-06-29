澳洲警方：羅馬教宗高級顧問被控性侵

圖片版權 Getty Images Image caption 樞機主教佩爾強烈否認有關指控。

澳大利亞警方星期四（6月29日）起訴過去在澳洲犯下多起性侵案件的羅馬天主教宗方濟各的首席財務顧問喬治·佩爾，但他強烈否認有關指控。

澳洲維多利亞警方表示，有關指控涉及梵蒂岡樞機主教佩爾多起"歷史上的"性侵案件。

維多利亞州警察局副局長謝恩·巴頓（Shane Patton）表示，提出性侵指控的受害者不止一人。

在梵蒂岡任職的樞機主教佩爾強烈否認有關指控。

作為教宗方濟各的首席財務顧問，樞機主教佩爾被視為梵蒂岡第三位有權勢之人。

澳大利亞天主教會發表聲明說，樞機主教佩爾強烈否認有關指控，並計劃返回澳洲"為自己正名"。

聲明說，在聽取醫生的建議和許可後，佩爾將盡快返回澳洲為自己正名。佩爾還表示，他期待上法庭的那天為自己積極辯護。

圖片版權 Getty Images Image caption 樞機主教佩爾目前擔任羅馬天主教宗方濟各的首席財務顧問。

事件衝擊——BBC新聞網駐澳洲記者格瑞菲斯（Hywel Griffith）：

樞機主教佩爾不僅是澳大利亞最資深的牧師，而且是天主教最高級別的官員之一。

二十多年來，他一直是諸如同性戀、艾滋病和幹細胞研究等有爭議問題辯論的前沿人物。

在一系列調查期間，針對澳洲天主教會內的有關性侵指控，他還代表教會進行處理，並做出正式回復。

澳洲皇家委員會去年就指控舉行聽證會時，他通過視頻連線作證，一些受害者專程坐飛機前往羅馬觀看聽證會。

因此，鑒於對他提出指控的重要性，很難說是一種誇大。

當他回到澳洲法院面對這些指控時，其一舉一動不僅會受到澳洲媒體，而且會受到全球天主教徒的關注。

維多利亞警方表示，他們在上個月收到檢察官的意見後決定向樞機主教佩爾提出指控。

維多利亞州警察局副局長謝恩·巴頓說，"樞機主教佩爾面臨著多項指控，有多人提出指控"。

但警方沒有透露具體的指控細節，也沒有透露所指受害者的年齡，以及性侵事件發生的時間。

巴頓說，警方的調查"過程和程序"與其它調查沒有什麼不同。他說，"樞機主教佩爾所受對待與其他人一樣"。

樞機主教佩爾的代理律師星期四在墨爾本收到了有關起訴通知。

巴頓說，樞機主教佩爾要7月18日要在墨爾本地區法院出席聆訊。樞機主教佩爾去年曾自願接受澳洲警方的詢問。