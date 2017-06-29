神槍手是怎樣煉成的？3.5公里外一槍擊斃敵人！

最近在伊拉克，這位加拿大士兵從3540米外一槍擊斃一名"伊斯蘭國"武裝分子，從而創下最遠狙殺新紀錄。

原來的世界記錄保持者是英國狙擊手哈里森（Craig Harrison）。2009年在阿富汗，他從2475米外擊斃一名塔利班戰士。目前全球最遠狙殺排行榜上，加拿大士兵佔據前五名當中的三個。

3540米！聽來真是很震撼，怎麼做到的呢？

圖片版權 Getty Images Image caption McMillan Tac-50 A1-R2 狙擊步槍，洛杉磯射擊展

好槍

工欲善其事……首先，你要有好槍。

這位匿名加拿大士兵用的是McMillan TAC -50 狙擊步槍，當時他處於高位。製造商說，有效射擊範圍是1800米，只相當於這位士兵狙殺距離的一半。

當時子彈用了10秒才擊中目標，子彈飛行時速792mph，比波音747還快。

美國海豹突擊隊（MK15）、法國海軍陸戰隊以及土耳其、格魯吉亞、南非、約旦、以色列和菲律賓的特種部隊都使用同樣武器。

英軍、德軍和愛爾蘭軍使用"精密國際北極戰"系列狙擊步槍；美國海軍陸戰隊使用M40狙擊步槍。

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大狙擊小組2006年在阿富汗

好伴

僅有好槍還是不夠的。狙擊手的合作伙伴—"觀測手"（spotter）對成功完成使命至關重要。

多重要呢？有這麼一種通俗的說法：狙擊手是猴子、觀測手是馴獸師。

觀測手負責提供狙擊手所需的目標位置、地面情況等信息。他們用望遠鏡觀察目標，狙擊手用步槍上的瞄凖鏡鎖定目標。如果一槍沒打中，觀測手會通知狙擊手迅速重裝子彈、校凖後再次射擊，或者放棄行動。

觀測手還要觀察高速、長距離子彈飛行的軌跡；幫助背負沉重的儀器設備等。

圖片版權 Reuters Image caption 敘利亞，一名庫爾德士兵用望遠鏡為狙擊手觀察目標。

用心

狙殺的另外一些關鍵因素還包括風速和天氣條件。

許多狙擊小組會派最有經驗的狙擊手做觀測手。他們可以判斷風速、距離、地形、溫度等等所有可能影響狙擊手發揮的因素。

然後，就要看狙擊手進入狀態，調整呼吸，設定距離，考慮彈道，聽取觀測手有關天氣條件的建議。然後，開槍！

加拿大創最遠狙殺記錄的特種兵還要把地球的弧度考慮進去，因為，距離實在是太……遠了。

同時，由於他身處高位—一座建築物的頂層或頂層附近，他還必須把子彈的下落幅度考慮進去。