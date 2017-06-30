特朗普新版旅行禁令生效：誰會受到影響?

圖片版權 Getty Images Image caption 移民權益律師為抵達洛杉磯國際機場的人士提供免費諮詢

美國總統特朗普早前簽署的引起爭議的旅行禁令生效，來自六個穆斯林國家的公民和所有難民入境美國時將面臨更嚴格的審查。

這意味著那些在美國沒有近親或者商業聯繫的人士在申請美國簽證時可能被拒。

根據特朗普簽署的新版旅行禁令，不符合"真實性"的親屬關係包括祖父母、姨姑叔舅、侄甥、堂表兄姊妹、表親類和其它類親屬等。

為期90天的暫禁旅行命令適用於伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門等六個穆斯林國家，使聯邦政府有時間確認從這六個國家申請美國簽證的人員的身份，並暫禁這六個國家的難民入境美國120天。

在華盛頓當地時間晚上8時（格林尼治標凖時間0時）旅行禁令實施前，夏威夷州一名聯邦法官要求對有關禁令措施進行澄清。

夏威夷州此前曾指責聯邦政府違反最高法院的命令，不適當地將其實在美國擁有近親家族關係的人排除在外。

本周早些時候，美國最高法院裁定恢復部分針對六個穆斯林國家人士的旅行禁令。

最高法院裁決說，如果來自受禁令影響六個穆斯林國家的人士以及所有難民想申請赴美簽證，他們必須證明自己在美國有"真實性"的親屬關係。

最高法院將在10月聽取雙邊辯論，並最終就該禁令是否合法做出決定。

誰可以入境美國？

根據新版旅行禁令，在未來90天內，來自六個穆斯林國家的人士如果沒有近親在美國，將無法獲得簽證入境美國。

可以入境者包括：父母、配偶、未婚妻、小孩、成年子女、女婿、兒媳、兄弟姊妹。

不能入境者包括：祖父母、姨姑叔舅、侄甥、堂表兄姊妹、表親類和其它類親屬等。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普總統在1月27日簽署移民禁令後，美國各大城市和主要國際機場爆發了大規模的抗議示威活動。

但也有例外的情況：那些與美國有著商業和教育聯繫的人士不在此列。不過，有關指南特別指出，這種聯繫必須是正式的，而且有文件證明。而為了規避禁令，特意提出"真實關係"的人並不在此列。

除此之外，那些在生效日之前已經獲得合法簽證的人士將不受影響。

對雙重國籍人士來說，如果他們持未受限國家護照旅行的話，他們將被允許進入美國。

法院還說，在120天內暫時禁止六個穆斯林國家的難民入境美國，使政府可以拒絶那些無法證明自己與美國個人或實體有聯繫的難民入境。

目前反應如何？

紐約移民聯盟行政總監崔慶漢表示，"穆斯林禁令不公正而且歧視"。

美國司法部長塞申斯表示，"針對美國國家安全的威脅真實存在，並越來越危險"。他表示，有關裁決是"恢復聯邦政府分權運作的重要一步"。

美國公民自由聯盟移民項目主任扎德瓦德表示，實際上，大部分預料受禁令影響的人士仍然會被允許入境。

國際救援委員會主席大衛·米利班德表示，"法院裁決對那些等候前往美國的弱勢人群造成威脅：那些急需醫療服務的人士將受阻，無辜人士受牽連而不知所措，而所有這些人都通過了廣泛的甄別"。

為何頒布這個禁令？

美國總統特朗普堅持認為，從美國的國家安全考慮有必要實施這個禁令，他並表示，巴黎、倫敦、布魯塞爾和柏林等地發生的恐怖襲擊就是例子。

但是，批評人士稱這個禁令"非美國人所為"（un-American），患有反伊斯蘭恐懼症，禁令也無法阻止美國土生土長的襲擊者發動襲擊並帶來災難。

特朗普總統在1月27日簽署移民禁令後，美國各大城市和主要國際機場爆發了大規模的抗議示威活動。

該禁令包括禁止伊拉克等國民入境美國，並完全禁止敘利亞難民入境美國。

特朗普在3月6日簽署了新版入境禁令，禁令的影響範圍大大縮小，以克服禁令面臨的法律問題。

後來，夏威夷州和馬里蘭州聯邦法官下令暫停執行特朗普總統簽發的新版旅行禁令，禁令未來前途未卜。