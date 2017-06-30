香港主權移交20年：英國望香港民主進程更進一步

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜表示，「一國兩制」應繼續成為香港生活方式的基礎（資料圖片）

香港主權移交20週年紀念臨近，英國外交事務大臣鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）在一份聲明中表示，英國希望香港民主進程取得更多進展。

「法治、司法獨立和媒體自由都是香港取得成功的核心，」約翰遜在講話中說，「我們展望未來時，英國希望香港會向全面的民主和問責機制政府更進一步。」

美國國務院則表示，仍然擔心香港民權可能受到侵犯。

英國在1997年7月1日將香港主權交還中國，中英兩國就香港問題發表聯合聲明，承諾保證香港在「一國兩制下」享有不同於中國內地的自由與司法獨立。

「而我想要強調，英國在與中國的《聯合聲明》中立下的對於香港的承諾，在今天仍然與20年前一樣有力，」約翰遜說。

他表示，毫不懷疑香港未來的成功將取決於聯合聲明保護的自由和人權。

「在這種精神下，『一國兩制』的原則應在未來繼續為香港的生活方式提供基礎。」

中國國家主席習近平在香港主權交接20週年之際到訪香港三天，於周五（6月30日）檢閲中國人民解放軍駐港部隊，並將於周六紀念日當天為新上任的特區行政長官林鄭月娥就職儀式監誓。

圖片版權 Reuters Image caption 中國國家主席習近平周五（6月30日）在石崗軍營檢閲中國人民解放軍駐港部隊。

他是北京中央政府近10年到訪香港的最高級別領導人，香港採取高級別安保措施，數以千計警員在全城戒備。

Image caption 英國方面表示，對香港的承諾和20年前一樣有力

26名抗議者在習近平到訪前一天被拘捕，但於周五早上獲准保釋。

美國方面也表示，香港的成功歸功於其享有高度自治的特殊地位。

美國國務院發言人海瑟‧諾爾特（Heather Nauert）表示，美國「讚賞這座城市因高度自治、經濟和個人自由以及尊重法治而帶來的傑出成就」。

不過，華盛頓同時表示，「仍然擔心香港民權可能受到的侵犯，包括對傳媒自由的干預」。

2015年底數名書商失蹤的事件也引發對香港出版自由受到管控的擔憂。

香港主權移交20週年之際，香港仍未獲得此前期待的全民普選特區行政長官權利，將於周六上任的林鄭月娥仍然在原有的1200人選舉委員會投票下當選。