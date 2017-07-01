韓美首腦會 特朗普督促朝鮮「果斷反應」

圖片版權 Alex Wong Image caption 特朗普和文在寅

美國總統特朗普表示多年來的對朝"戰略耐心"已經失敗，現在到了作出"果斷反應"的時候。

"我們正共同面對來自肆無忌憚的殘暴政權的威脅，"特朗普在與韓國總統文在寅（Moon Jae-in）共同舉行的新聞發佈會上稱。

特朗普敦促朝鮮"盡快做出更佳選擇"。

韓國總統文在寅則表示，積極謀求與同朝鮮領導人對話是解決朝鮮問題的必要條件。他呼籲朝鮮釋放三位羈押的美國公民，為會談創造條件。

文在寅補充道，韓國將尋求進行軍事防禦改革，並持續增強其自我保衛能力。

文表示在會談中，朝鮮問題是最高優先級的討論焦點，並強調在亞太地區"只有強大的國家安全才能確保真正的和平"。

特朗普在白宮的發言中稱："對朝保持戰略耐心的策略已然失敗，多年以來都是失敗的"，並表示："坦白地講，耐心已不再"。

他說華盛頓"正與韓國、日本以及其它伙伴緊密合作，保護我們的盟友和人民"。

圖片版權 Reuters Image caption 朝鮮今年以來進行了一系列導彈發射。

特朗普此言發表於美國指稱中國一間銀行涉嫌幫助朝鮮洗錢之後，該指控激起中方憤怒回應。

美國稱此次黑名單行動旨在切斷朝鮮武器計劃的資金，行動包括制裁一間中國船運公司和兩名中國公民。

美國財政部長姆紐欽（Steven Mnuchin）在本周四（6月29日）的新聞發佈會上稱："我們將追蹤並切斷這筆資金"。

但他表示，此次行動並非針對中國對朝鮮的不作為，並補充道："此事並非針對中國，而是指向該銀行、在中國的企業和個人" 。

在朝鮮連續性武器試驗的過程中，華盛頓對北京持續施壓，促其採取更強硬的對朝策略。但在本月早時，特朗普在一條推文中指責中方的行動"並無成效"。