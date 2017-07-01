給臉「動刀」同為美麗 貴賤差別大不相同

Image caption 美國著名鄉村歌手多莉對自己整容毫不避諱。

同樣是給自己臉上"動刀"想青春永駐，但到哪裏"挨刀"的價碼可是大不相同。正如美國著名鄉村音樂歌手多莉說的"看上去不起眼可不少花錢"。

如果你真的想讓自己的容貌沉魚落雁，現代整形技術似乎可以滿足你大部分要求。但與此同時，大把大把的錢也將從你的口袋裏付之東流。

這股"人造美麗"潮流好像現在到世界哪兒都一樣，但在越南整出一張臉、和在委內瑞拉整出同樣一張臉所花的錢，可就有天壤之別了。

就有一家網絡平台炮製出了一個"美麗價碼指數"，並明確指出了哪些國家整容便宜、哪些國家貴。

圖片版權 Rex Features Image caption 多莉年輕時的容貌和現在差別很大。

據信這家叫做"Linio"的公司是在調查了全球50個國家美容產品費用後得出了這個指數。

他們的調查主要分三大類：美容護理服務、比如說日常美髮等等；美容和整形、比如說注射肉毒桿菌或是隆胸等等；還有美容產品、比如化妝品和香水等等。

他們發現總體上講，發展中國家這方面的價碼最便宜；而在國民總體生活水平較高的歐洲和北美，這方面的費用就相當高。

但有個例外，那就是"盛產"美女但國家經濟瀕臨崩潰的委內瑞拉。有分析認為，或許就是因為經濟混亂，讓委內瑞拉整形的價格高得離譜。

除了委內瑞拉，整形最貴的國家還包括瑞士、挪威、丹麥和芬蘭，以及澳大利亞、瑞典和美國。

他們的調查發現，給臉"動刀"整形全世界最便宜的地方在越南，其次是印度和南非，接下來還有泰國、埃及、捷克、哥倫比亞和巴拿馬。

在調查的50個國家裏如果價格由低到高的話，英國在整形方面的價格排名是第36位。

這家公司的負責人米爾德說："我們希望這組數字能讓人們意識到在世界各地"美麗"的價碼是不同的。"

他說："對價錢心裏有數，生活起來就會更精明。"