加拿大無聊乏味？那是哪年的老黃曆！

圖片版權 other Image caption 加拿大總理特魯多熟諳社交媒體的力量

7月1日，加拿大國慶日，舉國歡慶，總理特魯多在個人臉書頁上轉發加拿大廣播公司（CBS）的國慶全球連線臉書直播。BBC首席國際事務記者麗斯·杜賽（Lyse Doucet）提筆糾正世人對她母國的一種誤解。

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第一次聽到別人對你母國的真實看法，那種直言不諱對你的衝擊是很難忘卻的。

我初次碰到這事，是在1988年2月。那時我住在這個了不起的城市，倫敦，剛剛拿到期盼已久的工作許可。

就在一份英國報紙上，關於當時在加拿大城市卡爾加裏舉行的冬季奧運會的專欄文章裏，白紙黑字，明白無誤地寫著，"世界上最冷的國家之一，在冬季，體育大放異彩"。

那位專欄作者還寫道，如果有角逐最無聊乏味國家的奧林匹克競賽，加拿大能奪金牌。

奪得最無聊乏味國度桂冠？怎麼可能？但多年以來，這就是我聽到的關於加拿大的評語。

圖片版權 Justin Trudeau Image caption 小哈德里恩看上去像加拿大總理辦公室的主人。

但是，現在可不一樣了。看看他們怎麼寫加拿大的。

《孤獨星球》旅行指南今年最佳旅遊目的地？加拿大。

去年，《紐約時報》時尚風格欄目還驚呼，"加拿大突然之間變……時髦了？"

文章寫道，"我們的北方鄰居是一片冰封的文化廢墟，住在那裏的人毫無時尚品味可言，無可救藥， 這種觀點已經如此過時，幾乎帶有冒犯意味了"。

太對了。

在我看來，這種180度大轉彎，跟一個人有很大關係，就是那個"肌肉發達、藍眼睛、精通社交媒體的前總理皮埃爾·特魯多的兒子"。

圖片版權 other Image caption 總理的國慶講話

確實，賈斯汀·特魯多的自由黨2015年重新上台，加拿大的名聲火箭般上升。

當然，一部分原因是他喜歡自拍，喜歡光膀子跑步，喜歡衝浪、划船，以及你能想到的種種。

但他也確實在國際舞台上施展拳腳：談論加拿大應對氣候變化的決心、親自歡迎敘利亞難民，稱他們是"新加拿大人"、在努力增進加拿大跟它最關鍵的貿易伙伴之間關係的同時，也讓美國總統唐納德·特朗普體驗了力道最強的握手。

經常有人問我關於加拿大總理的問題。我最近在意大利北部遇到一位意大利女商人，她對我強調，"領袖就該是他。"

頓了一頓，她又補充說，"當然，也得有相配的民眾。"

午餐桌上所有的人都點頭稱是。一位市場營銷經理給出了她對加拿大人的看法："聰敏、關愛、前瞻"。

她停頓了一會兒，似乎在找恰當的詞匯，然後大聲宣告："和善！"大家又都拼命點頭表示贊同。

和善、禮貌、友好。這種詞匯聽得多了。這是換了個法子說無聊乏味嗎？

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我從不確定能夠用一種形容能夠涵蓋整個民族，具體到加拿大，就是將近3600萬人。但即便是我，到了加拿大，也注意到這些特點，即使是在電梯上。

其實，在45歲的賈斯汀·特魯多成為加拿大的海報金童之前，一些國際指數就給我的國家打了高分。

舉一個例子。2015年，一個衡量發達國家聲譽的年度調查，聲譽指數（Reputation Index），發現"政府高效、沒有腐敗、福利支持系統"，還有"友好和包容的人民"，使加拿大成為"最令人羨慕"的國家。

年復一年，加拿大的主要城市儕身世界上最宜居住城市行列。

不過，加拿大在國際舞台上的地位也確實發生了顯著變化。

為什麼？"新總理和他的自由黨確實有所作為，"一位加拿大知名記者這樣回答我的問題。

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"但是，也別忘了他們是加拿大人選舉的理念的化身、代表。"

這裏包括了接受3萬多名敘利亞難民，其中半數得到自發組織起來為新來者家庭提供支持的加拿大公民的贊助。其中還包括性別比例均衡的內閣，以及最近出台的"女權主義海外援助政策"。

加拿大在促成巴黎氣候協議過程中也起了關鍵作用，並且在設法恢復1950年代創立的國際維和版本，加拿大當時是關鍵創始成員之一。

當然，所有的舉措在國內都受到批評，但所有的舉措在國內外都很受歡迎。

當然，加拿大也得益於得天獨厚的地理位置。地球上面積第二大的廣袤陸地，被三大洋環抱，一面跟美國接壤，一直以來都能主動地甄選接受移民，而不是被動地面對聚在國門外的非法移民。至少在最近之前是這樣；美國實行更嚴格的移民、難民政策後，一些難民開始越境逃往加拿大。

我們在加拿大上學時被教導，我們的國家由許多民族組成的馬賽克，而我們南方的鄰國是個民族大熔爐。

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大北部育空地區原住民費弗爾夫婦的侄女蒂娜2014年遇害，屍體被拋入紅河。聯邦政府說1980年以來1200名原住民婦女遇害或失蹤，但非官方估計這個數字高達4000。

但我們學得不充分、我們的政府努力不夠的一個問題，現在正受到前所未見的關注，那就是一萬年前就在這裏生活的加拿大原住民的歷史。

他們對加拿大150週年國慶日的渲染和熱鬧並不高興，因為事關他們切身利益的土地權益、經濟條件和社會公平，都是重大問題。

牛津大學教授汀普森（Annis May Timpson）博士是加拿大政治研究領域專家，包括對原住民的研究。

他說，加拿大的國際地位確實上升了，"希望它能超越150週年慶祝，在與原住民社區徹底、有效和解領域引領國際潮流。"

1867年由英、法殖民地組成國家後，加拿大的國家認同一直在調整。

圖片版權 Getty Images Image caption 油砂項目引發抗議。環保組織施壓，呼籲能源巨頭承擔更多責任。

語言隔閡一度威脅到加拿大的統一，現在在法語主導的魁北克省和其他法語地區已經不再是炙熱的政治問題。

但加拿大人還有許多辯論議題，從產油巨頭應該如何應對氣候變化，到哪支冰球隊最棒，以及總理應不應該在高中生參加畢業舞會照相時乘人不備擠進鏡頭裏，所謂扔"照片炸彈"。

無論如何，加拿大從來都不無聊乏味。

1867年7月1日，根據加拿大自治領籍《英屬北美條約》，英國在北美的三塊領地合併為一個聯邦，包括加拿大省（今安大略和魁北克省南部）、新斯科舍省和新不倫瑞克省。1982年10月27日加拿大取得完全獨立後將這個自治領日改名為加拿大日。