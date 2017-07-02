Twitter上酸女主播整容　特朗普：我這叫現代總統！

圖片版權 Reuters Image caption 惹火幾乎是特朗普總統推特的頭號特色。

美國總統特朗普（Donald Trump）再次因為在Twitter上發表惹火言論而被廣泛譴責，這次爭端的源頭是他指控微軟全國廣播公司（MSNBC）一名女主播整容，並以此作為挖苦對方的彈藥。

特朗普星期六（7月1日）再發推文稱：「我這樣用社交媒體確非總統所為——這是現代總統所為。」

特朗普本周發帖稱，MSNBC女主播米卡·布熱津斯基（Mika Brzezinski）到訪特朗普位於佛羅里達州的度假村海湖莊園（Mar-a-Lago）時，「整容過的臉流血不止」。布熱津斯基的搭檔喬·斯卡伯勒（Joe Scarborough）也被拖下水。

這一系列推文同時引起共和黨人和民主黨人譴責，美國政界普遍認為特朗普的推文粗暴。白宮則迅速出面，給總統保駕護航。

特朗普說，社交媒體讓他有機會繞過他口中只有「假新聞」的主流媒體，直接與人民接觸。

他的其中一條最新推文稱：「那些又假又奸詐的新聞媒體死心不息的要說服共和黨人等等，說我是不該使用社交媒體。」

「但請記住：我在2016年贏了總統選舉，靠的是專訪、演說和社交媒體。」