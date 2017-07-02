加拿大立國150週年：中國公司成最大贏家？

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大官方向公眾廣發紀念品，但傳媒發現當中大部份都是從海外訂購的。

7月1日是加拿大立國150年，當地舉行了一系列紀念活動。當中不乏「中國元素」，引起了一點爭議。

立國紀念活動少不了這個國家的楓葉旗。一名當地華裔居民李振中製作了一面全世界最大的加拿大國旗，在溫哥華市中心一個公園展出。

《星島日報》加拿大版報道，這面國旗長約140米，闊70米。李振中在中國找了20人連夜製作，花了半個月才完成。從中國運到加拿大又花了兩個月。

他跟《星島日報》表示，他希望能通過展示國旗激發愛護加國之心。

但是，另一種「中國製造」卻不是這麼受歡迎。

圖片版權 FACEBOOK / JUSTIN TRUDEAU Image caption 總理特魯多在個人臉書頁上轉發加拿大廣播公司（CBS）的國慶全球連線臉書直播。

為了國慶，加拿大官方訂製了許多紀念品，包括旗幟、扣針等等，交給一眾議員，讓他們再派發給公眾。但有當地議員發現許多這些紀念品都不是當地製造的。

加拿大廣播公司（CBC）引述政府文件指，加拿大政府購買這些紀念品總共花了約200萬加拿大元（154萬美元；1046萬元人民幣），但其中價值150萬加元的紀念品都是從海外訂購的。中國公司成最大贏家，共取得超過價值110萬加元的訂單。

加國第三大新民主黨下議院議員布萊尼（Rachel Blaney）在社交網站批評，這令人「極度失望」。

圖片版權 FACEBOOK / RACHEL BLANEY Image caption 布萊尼指，加拿大政府本可向當地公司訂購紀念品。

她認為加國政府本可向當地企業訂購這些紀念品，但最後選擇付錢給外國公司。

加拿大政府指即使是訂講與國慶有關的物品，它也需要遵守相關的國際貿易規定，不能隨便把海外供應商拒諸門外。

在野保守黨議員凱文‧沃（Kevin Waugh）希望渥太華政府在來年會修改這些規定，他認為公眾大多希望政府在這個日子會多買點本土生產的物品。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國王儲查爾斯出席了加拿大國慶的紀念活動，並與總理杜魯多會面。

圖片版權 Getty Images Image caption 他們也在首都渥太華出席活動，與公眾見面。

圖片版權 Getty Images Image caption 當地天氣欠佳，但仍無損公眾慶祝的熱情。

圖片版權 Getty Images Image caption 慶祝活動各有特色。在溫哥華，有民眾參加在戶外的集體瑜伽 …