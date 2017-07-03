邊界糾紛：中國印度對嗆或導致軍事對峙升級？

圖片版權 AFP Image caption 印度不斷加強邊界防衛。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽周一(3日)表示，日前印度軍隊在中印錫金段已定邊界越界，違背了歷史界約、聯合國憲章及國際法原則，"性質非常嚴重"。

中印兩國在邊界錫金段對峙已超過20天，這是1962年中印戰爭以來發生的最長時間的對峙，雙方互相指責，互不讓步，火藥味十足。

耿爽說，1959年印度時任總理尼赫魯就已承認中印錫金段邊界為已定界。但如今印方的做法，"無疑是對印度政府一貫立場的違背"。

相互指責

耿爽說，這次印軍越界事件發生在錫金段已定邊界，與以往雙方邊防部隊在未定界地區的邊境摩擦、對峙，"有本質不同"。

他表示，中印邊界錫金段已由1890年"中英會議藏印條約"劃定，印度歷屆政府多次以書面形式確認，承認雙方對這段邊界走向沒有異議。但印度派遣武裝力量越過已定邊界，違背了歷史界約、聯合國憲章及國際法的基本原則，"性質非常嚴重"。

中印邊界長達3500公里，雙方爭執的焦點是戰略要地春丕河谷，這個狹窄的路段有"印度的雞脖"之稱，印度通向東北部的必經之路。

印度外交部發表聲明，指責中國試圖通過修築道路改變現狀，強調印度軍方將繼續敦促中國停止通過修築道路改變現狀。

圖片版權 DESHAKALYAN CHOWDHURY/AFP/Getty Images Image caption 中印邊境的乃堆拉山口2006年7月重新開通貿易通道，被視為兩國自1962年邊境戰爭之後關係改善的重要標誌。中國2014年宣佈為印度赴西藏朝聖者開通這一口岸。（資料圖）

軍事對峙

針對目前中印邊境對峙不斷升溫，印度國防部長賈伊特利表示，印度已非1962年的印度。

雖然中國要求印度從對峙的中印邊境錫金段撤軍，但印度軍方消息人士透露，印度以"非戰鬥模式"，即士兵的槍口朝下的模式，增援更多部隊到錫金段，以加強印度在錫金段的實力。

中國上周指責說，中國工人在中印邊界錫金段的中國境內修建一條公路時，受到印軍越線阻攔。中國對此提出強烈抗議，稱此舉嚴重危害邊境地區和平，並要印度汲取歷史教訓。

賈伊特利則回應，"1962年的局勢不一樣。2017年的印度也不一樣"，並指出錫金段邊境對峙是由中國引起。

圖片版權 AFP Image caption 乃堆拉山口位於中國西藏日喀則地區與印度錫金邦的交界處，海拔4500米左右，是世界上最高的公路貿易通道。（資料圖片）

能否降溫？

就中印邊境軍隊在錫金地區發生衝突，印度陸軍參謀總長拉瓦特上月底到錫金前線視察後聲明，印度已凖備好2.5線戰爭，也就是處理中國、巴基斯坦和國內安全。

對此中國解放軍發言人吳謙回嗆，解放軍已經在印度邊境附近的西藏，進行了3​​5噸輕型坦克的戰鬥演練。

中國國家主席習近平和印度總理莫迪都將在本周出席在德國漢堡舉行20國集團峰會。

中國外交部發言人耿爽周一（3日）沒有表示兩位領導人是否將在峰會期間會晤，只是說習近平將在峰會期間舉行雙邊會談。

圖片版權 CNS Image caption 2015年5月，中國國家主席習近平陪同印度總理莫迪參觀西安大慈恩寺。（資料圖片）

乃堆拉山口

乃堆拉山口位於中國西藏日喀則地區與印度錫金邦的交界處，海拔4500米左右，是世界上最高的公路貿易通道。山口距錫金邦首府甘托克54公里，距西藏亞東52公里，距拉薩429公里，是連接中印陸路貿易最短的通道。

乃堆拉山口同時還是連接印度和多個印度教及佛教勝地的要道，1967年，中印兩軍在此發生了激烈的衝突。

中國和印度於2006年7月6日重新開放連接西藏和錫金的乃堆拉山口邊貿通道，恢復兩國中斷40多年的邊境貿易。

錫金原為獨立的世襲君主國錫金王國，居民多為尼泊爾族人，多信奉藏傳佛教。2003年，印度承認西藏屬中國的領土，中國承認錫金屬於印度。

由於中印兩國長期存在邊界糾紛，以及中國支持巴基斯坦等原因，兩國關係一直比較冷淡。印度領導人上月還拒絶參加中國主導的"一帶一路"峰會。

Image caption 中國和印度因為領土糾紛最終導致1962年的邊境戰爭。（資料圖片）

中印戰爭

中國和印度是有世界上最多人口的相鄰大國。雙方因為領土糾紛最終導致1962年的邊境戰爭。

雖然印度宣佈獲得戰爭勝利，但澳大利亞籍英國記者馬克思維爾在《印度對華戰爭》中詳述了這段歷史，介紹了中國軍隊迅速在藏南擊潰印度軍隊、但戰場取勝後又退回戰前實際控制區的狀況。中國方面則稱中國軍隊甚至從原來控制線再後撤了20公里。

中印關係也隨著這場戰事陷入長期冷淡甚至對抗的境地。

冷戰結束後，隨著中、蘇對抗和印、蘇結盟的終結，中印關係也恢復正常發展，但邊境爭議一直無法解決。