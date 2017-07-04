朝鮮再向日本海試射彈道導彈：日本提出強烈抗議

圖片版權 Korea News Service Image caption 朝鮮當局今年已進行了11次導彈試射活動。

日本和韓國當局說，朝鮮在該國西部朝半島東部海域發射型號不明的彈道導彈。

韓聯社引述韓國軍方消息說，星期二（7月4日）上午9時40分，朝鮮在鄰近中國邊境的西部平安北道芳峴空軍基地，向東部海域發射一枚彈道導彈。

日本防衛省表示，朝鮮發射的導彈飛行約40分鐘，相信已落入日本專屬經濟區，正收集情報分析。

儘管面臨聯合國制裁，朝鮮在涉核、涉導方面的活動從未停止，近幾個月來多次進行導彈試射活動。

韓國聯合參謀本部表示，朝鮮周二試射的彈道導彈約飛行930公里。

BBC駐韓國首爾記者斯蒂文·伊文斯（Steven Evans）說，這已是朝鮮第11次導彈試射，但導彈飛行距離已大大增加。

朝鮮5月14日曾在平安北道龜城一帶發射導彈，飛行約700公里後落入日本海。

日本內閣官房長官菅義偉表示，"朝鮮不斷進行類似挑釁，這絶對不可以接受。我們已對此提出強烈抗議和譴責"。

剛上台不久的韓國總統文在彥宣佈召開國家安全委員會會議，商討對策。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普總統在前往德國出席二十國集團漢堡峰會之前分別與中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三就朝鮮核危機等議題通了電話。

朝鮮周二發射彈道導彈之前，美國總統特朗普在周一分別與中國國家主席習近平和日本首相安倍晉三就朝鮮核危機等議題通了電話，重申美國將與兩國合作，加強對朝鮮施壓。

白宮發言人說，特朗普和習近平討論了朝鮮構成的威脅，並重申對朝鮮半島無核化的承諾。

中國外交部稱，特朗普和習近平還談及"朝鮮半島和平穩定"等問題。

美國總統特朗普上周五與訪美的韓國總統文在寅會談後，敦促對朝鮮做出堅決的回應，並強調美韓聯盟的重要性。