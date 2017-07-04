新加坡第一家庭紛爭：總理李顯龍「傾向於不控告」弟妹

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 李顯龍周一在國會作了一場特別的講話，回應指控

儘管外界有所呼籲，但新加坡總理李顯龍仍然表示，他不希望將指責他濫權的弟弟李顯揚及妹妹李瑋玲告上法庭。

新加坡第一家庭的這場紛爭已經持續多個星期，李顯龍在新加坡國會作出了表態。

李顯揚和李瑋玲指，哥哥李顯龍在有關父親李光耀留下的一處房屋如何處理的問題上，濫用了自己的影響力。

李顯龍多次對有關指責表示否認，最近一次就是在周一（7月3日）的國會講話上。

李顯龍及其父親、已故開國總理李光耀均曾以經常控告批評者和對手誹謗著稱。這一次李顯龍亦承認，很多人曾問他，為什麼沒有循法律途徑解決此次糾紛。他表示：「在任何其他可以想像的情況下，我都肯定會起訴，只除了這一次。」

他表示，將弟弟妹妹告上法庭會更加敗壞父親的名聲，並給公眾帶來更大的困擾。

「因此，在法庭上爭這個，不可能是我喜歡的選擇。」

不過，實際上的反對黨新加坡工人黨領袖劉程強（Low Thia Khiang）表示，不將事情擺上法庭，給人的印象是政府害怕李顯揚和李瑋玲會揭露一些什麼。

李氏子弟在爭什麼？

這場紛爭的核心是李光耀生前是否真的希望拆掉他那所被稱為歐思禮路38號的房子。

李顯揚和李瑋玲指責哥哥想要保留房子，為自己積累政治資本。

在國會，李顯龍明確否認了有關說法。「關於這所房子，以及它的繼續存在會怎樣增強我作為總理的魅力，如果我做了你們的總理13年，還需要這樣一些神奇的財產來增加我的權威，那我肯定是處在一個很悲哀的境地，」他說。

李顯龍還否認涉及他妻子以及其中一個孩子的裙帶關係指控，也否認自己曾就房子的處理問題干預政府的決定。

去年逝世的李光耀是新加坡開國總理，他的幾個子女則是國會議員。第一家庭在過去一直在公眾面前表現團結一致，但李顯龍與弟妹的關係在近日公開破裂。

作為醫生和報紙專欄作家的李瑋玲公開對一年哀悼期表示異議，稱由她哥哥李顯龍領域的新加坡政府濫用李光耀的身後威名。

分析－BBC駐新加坡記者黃曉恩

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 紛爭的重點是這座曾屬於已故總理李光耀的宅邸

這場爭端是少有的一次讓公眾看到新加坡管控嚴密的第一家庭裏所存在的尖銳問題。

在過去三周，李顯龍的弟妹李顯揚和李瑋玲均在臉書（Facebook）上發表了指責李顯龍的帖文。

一開始，新加坡人很關注，但現在，這場大戲正在令他們感到疲倦。很多人對事件感到困惑，想知道為什麼李顯龍和他的弟妹還沒有通過法律行動或者其他方式解決問題。

新加坡習慣了公共矛盾事件都快速解決，而如果這件事不能很快完結，李顯龍對這場糾紛的處理可能就會引發質疑。

「過去幾個星期，我與弟弟妹妹之間的家庭糾紛，展露在公眾面前，讓許許多多新加坡人感到非常不安，」李顯龍在周一國會講話的中文部分表示，自己是以「沉痛的心情」作出這一聲明。

「家庭失和已經很不幸，更不幸的是，李光耀先生一輩子辛辛苦苦建立起來的精神資產，可能一夜之間就被毀了，而這種精神資產是無價的。」

李顯龍表示自己以及新加坡人民都希望「大事化小」，但是弟妹的聲明「刻意中傷我的人格，敗壞政府的聲譽，影響了人民對政府的信任」。

他堅稱自己在處理李光耀故居一事中公私分明，在父親故去後將具體事宜交由張志賢副總理「全權處理」，自己「完全不過問」。

李顯龍指，弟妹是對於李光耀在遺囑中將歐思禮路38號留給李顯龍感到不滿，並稱李瑋玲曾拒絶他提出的以象徵性的一元轉讓房子提議。

他表示，對李顯揚和李瑋玲將家庭糾紛公諸於世的做法「萬萬沒想到」。

如何定位李光耀

關於開國總理故居的紛爭，背後是李光耀將要如何被紀念的問題。

李瑋玲指，任何個人崇拜式的紀念將會誤導新加坡人民，令他們認為李光耀生前為國家所做的一切是為了身後留名，並稱李顯龍的做法是在「建立王朝」，指責李顯龍是一個「不名譽的兒子」（dishonorable son）。

BBC記者黃曉恩報導指，李光耀生前嚴格反對一切形式的個人崇拜，他拒絶樹立任何以他為名的雕像或紀念碑，並要求將自己的房子拆掉，以免成為朝聖地。

在1984年的一次訪問中，李光耀明確了對於在新加坡樹立個人崇拜的反對：「危險是當領袖死了，你面臨著難題，要找下一個。」

不過，李光耀在2016年3月逝世時，還是引發了新加坡民眾的大規模哀悼，他們排多個小時的長隊向開國總理致敬。

在一年的哀悼期中，有過至少100場紀念活動，設立了蠟像供民眾獻花，還發行了傳播李光耀價值觀的教材，一些網民甚至稱，看到李光耀的臉出現在雲上。