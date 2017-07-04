挑戰傳統 小池百合子領日本政治新風？

圖片版權 EPA Image caption 小池在選後表示："我們都以都民為第一優先考慮，很高興能得到選民認可"

從拿下東京都知事，到創黨橫掃過半的東京都議會，小池百合子讓日本政壇接連颳起炫風，也警示著安倍晉三政權。

7 月 2 日對於日本政治界來說，無疑是個相當震撼的一天，首都東京的都議會選舉，出現風雲變色，堪稱史上最大翻盤的成績。 現任都知事小池百合子率領的都民第一會與其盟友公明黨，將以過半數姿態取得執政優勢。

根據官方數據，在 127 席中，都民第一會奪下 49 席，隨後有 6 席無黨籍議員加盟，總數來到 55 席，加上公明黨的 23 席，最終將以 78 席的優勝姿態領導下一屆的東京都議會。

目前執政的日本自民黨，原先在東京都議會也有高達 57 席的席次，但在這次的選舉中慘敗至 23 席。 日本各大報接用"歷史慘敗"來形容自民黨的尷尬，而事實上這也是2009年的38席以來最差成績，差距還至15席。

更不容易的是，小池百合子率領的"都民第一會"，是個在 2017 年 1 月創立，尚未滿半年的政黨。 小池在選後表示："我們都以都民為第一優先考慮，很高興能得到選民認可"，隨後她更辭去黨主席職務，表示未來將專注都政。

女性參政新風貌

圖片版權 Reuters Image caption 2016年夏天選舉宣傳海報

從 2016 年 7 月 31 日選上東京都知事以來，小池百合子給了日本首都政治相當不一樣的風貌。

64歲的小池，在媒體眼中是個富含知性美，能操流利地英文對話，大學留學埃及的她更是阿拉伯語口譯，中東政治專家，打進歐美也很難掌握的市場。

過往首都東京即是各方政黨的政治重兵所在，歷任的都知事也是相當有資歷的男性，而政黨背景雖然幾乎無黨籍，但多數是自民黨出身。 自民黨出身的小池，以創黨的姿態挑戰老東家，則是前所未見，孤注一職的結果，小池成功給了老東家下馬威。

許多人分析小池大勝的原因，除了形像清新外，她許多以女性為主出發的政策也大受婦女青睞，比如廣設幼兒園解決"待機兒童"、或是加強老人照護工的教育，推進長壽社會，還有落實職場、室內禁煙等，還有女性為主的生活・工作均質化等，都吸引許多對政治無感的女性出門投票。

洋洋灑灑列出許多民生政策，小池對於後進提攜也不遺餘力，這次大選也大膽啟用許多沒有政治經驗的素人，有好幾位不滿 30 歲，甚至有人曾經當過演員。 最終提名的50人中，當選49人，當選率高達98%。

安倍政權的重擊

圖片版權 Reuters Image caption 對於日本首相安倍晉三所率領的自民黨而言，小池組新黨異軍突起東京市政，無疑給了執政黨一大打擊。

對於日本首相安倍晉三所率領的自民黨而言，小池組新黨異軍突起東京市政，無疑給了執政黨一大打擊。 在此之前，自民黨挾著高支持度，安倍晉三不僅三連任自民黨總裁，更明言要在2020年時改正憲法。

然而，安倍卻無視了過多日本民生問題，而被許多日本人指責"窮兵黷武"。 老一輩男人們在追求政治突破，建立自己歷史定位的同時，孰不知已經漸漸開始被中生代新生代漸漸拋棄，這次敗選也讓安倍坦言"是該嚴正反省"。

小池當初參選都知事時，並未放棄自民黨籍，也因此跟同黨推薦的增田寬也對台，卻也遭到前知事石原慎太郎批評不能團結，甚至指責"怎麼能把都政放心交給化濃妝的女人"，引發性別歧視爭議。

甚至在小池當選後，東京都議會議長，自民黨的川井重勇，在小池來拜會時也不太願意握手，面對記者詢問"拍張紀念合照吧"時，更突然對記者說，"夠了吧，我有必要響應你要求嗎？ "，畫面完全播送到觀眾眼裏。

小池在接受 BBC 訪問時曾指出"也許要感謝那些傳統男尊女卑思想的日本政客，讓我多拿了些同情票"。 川井重勇也在這次選舉中大敗，狼狽地宣佈退出政壇，69歲的他表示自民黨自以為是的老人"確實太多"。

有機會成女首相？

你的器材不支持播放多媒體材料 小池百合子去年接受BBC記者的專訪（英文）

如今，小池的每個動作，似乎都是替日本政治做出新的示範，日本媒體紛紛大膽猜測，小池將來會有問鼎首任日本女首相的實力。 過去曾任職日本環境大臣與防衛大臣的小池，對於中央的官職也毫不陌生。

不過就目前來看，小池的率領的都民第一會影響力只能在東京，在過往日本相當複雜的地區政治中，其他縣市仍是傳統的自民黨佔有優勢。

以前高人氣的大阪市長橋下徹，也曾有把自創的大阪維新會改組成全國性地日本維新會，但最後還是面臨分裂收場，橋下徹也黯然退出政壇，如果說小池有問鼎首相的實力，目前仍是尚早。

但日本資深新聞分析員米重克洋在專文中表示，小池的成功"打破了自民黨過往一強多弱的方程序"。 日本人一向對選舉並無太大熱情，甚至可以說相對厭惡，但據調查東京自稱無黨派的選民中，有76%支持小池，自稱自民黨支持者的選民中，也有25%支持小池。

可以預見的是，東京都民厭倦了過往老一輩男人政治中說話浮誇還有愛亂開支票的性格，最後讓相對務實的小池百合子殺出重圍。 說得更精確些，也許選民們投下的，是經年累月下對安倍政權不安的不信任票。