南海爭議：越南在南中國海開採石油

圖片版權 AFP Image caption 兩國曾在2014年於爭議海域發生過緊張對峙

越南已經開始在資源豐富的南中國海海域開採石油，中國同時也聲稱擁有這裏的主權。

一名石油產業顧問告訴BBC說，一艘與跨國公司塔利斯曼－越南（Talisman-Vietnam）有合約的採油船正在越南對面的南海海域作業。

這似乎是中國一名高層軍官上月縮短對越南官方訪問的原因。

中國對南海幾乎全部海域聲稱擁有主權，其中一些島礁與其他國家有主權爭議。

根據新加坡的石油顧問公司Moyes & Co的伊恩·克羅斯（Ian Cross）所說，該鑽井船「Deepsea Metro I」於6月21日在越南沿岸之外400公里（250英里）的一片海域進行開採作業。

這一消息似乎是因為極度敏感而一直保密。

石油產業領域當中的其他消息源告訴BBC說，塔利斯曼－越南在過去三年一直因為要避免令中國不悅而不獲許可在這一區域開採。

現在看來，採取這一大膽舉動意味著河內的領導層對有關風險的擔心變得更小。

該片海牀在越南被稱為136-03區塊，中國則將其稱為萬安北21。中國已將這一海域出租給了另一家公司。在2014年，中國的開採權被一家位於香港的公司光匯石油（Brightoil）購得。

光匯石油的其中兩名高管是資深中共黨員。

塔利斯曼－越南過去曾為加拿大公司塔利斯曼所有，不過自2015年起成為西班牙國家石油公司雷普索爾（Repsol）旗下的一部分。

圖片版權 AFP Image caption 越南以及其他鄰國對中國在這一區域的主權主張持抗議態度

中國中央軍委副主席范長龍將軍近期曾到訪雷普索爾所在的馬德里。雷普索爾未有回應BBC關於中國當局是否有對該公司提出抗議的詢問。

在2014年，中國與越南的海岸防衛艦以及其他船隻在中國南海的另一個海域——更往北靠近西沙群島的區域——發生對峙。

之後兩國均盡量避免對峙，但是，越南明顯已經認定，發生危險的風險相對較低。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者范娥（Nga Pham）2014年在越南海岸防衛船上報導

至目前為止，越南這一開採石油的新舉措造成的唯一犧牲，是原計劃越中兩國之間關於邊境防衛友好交流的年度會議。

這場兩國軍方之間的高層會議的原定召開日期是「Deepsea Metro I」開始進行開採的同一天。

但是，原定在馬德里訪問之後前往河內的范長龍將軍直接飛回中國，指是由於「工作安排」出現問題。

越南可能作出判斷，隨著中國目前在地區推動「一帶一路」倡議，鼓勵他國加入區域全面經濟伙伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）。與此同時，由於中國正在為新一年的中共大會「十九大」進行籌備，不會願意引起任何地區危機。

目前為止，未有明顯跡象顯示中國有對此進行報復，但我們可能會看到北京方面在越南聲稱擁有主權的區域進行開採，以牙還以牙。不過，這將需要一些時間來組織。