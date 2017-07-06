2017 Dronestagram最佳航拍照片揭曉
- 2017年 7月 6日
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近日，一年一度的Dronestagram最佳航拍大獎賽落下帷幕，並宣佈了獲獎作品名單。
在航拍領域，Dronestagram具有舉足輕重的影響力，他們從始至終都向全世界推薦著他們眼中的優秀航拍作品。在2017年度大獎賽中，Dronestagram與《國家地理》雜誌共同評選出了涵蓋"自然"、"城市"和"人文"三大類別的獲獎作品。此外，組織者還設立了一個特殊的類別，表彰Dronestagram社區表現出的創意。
以下是四大類別獲獎作品。
自然
城市
人文
創意
今年還設立了一個特殊的類別，表彰Dronestagram社區表現出的創意。
所有照片由dronestagr.am提供。