2017 Dronestagram最佳航拍照片揭曉

近日，一年一度的Dronestagram最佳航拍大獎賽落下帷幕，並宣佈了獲獎作品名單。

在航拍領域，Dronestagram具有舉足輕重的影響力，他們從始至終都向全世界推薦著他們眼中的優秀航拍作品。在2017年度大獎賽中，Dronestagram與《國家地理》雜誌共同評選出了涵蓋"自然"、"城市"和"人文"三大類別的獲獎作品。此外，組織者還設立了一個特殊的類別，表彰Dronestagram社區表現出的創意。

以下是四大類別獲獎作品。

自然

圖片版權 J Courtial Image caption 這張作品的攝影師為：J Courtial。作品記錄的是法國普羅旺斯薰衣草盛放的季節。J Courtial說："我前往瓦倫索，想要拍攝出獨特的日落美景。當時正是當地人開始採收薰衣草時節，因此我追尋著一台農耕機，花了很多的時間等待最好的時機，趁它剛開始作業時，記錄下了這張作品。"

圖片版權 Calin Stan Image caption Calin Stan獲得第二名。 他說："這是通往Sighisoara的一條公路，（位於羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞）。這裏是"吸血鬼"德古拉伯爵的出生地。根據民間傳說，這是他在夜間飛行中所看到的景色！"

圖片版權 Florian Image caption Florian拍攝的格陵蘭東部海冰形成的作品獲得第三名。

城市

圖片版權 Bachirm Image caption Bachirm在迪拜航拍摩天大樓的作品在「城市」類別獲頭獎。

圖片版權 Alexeygo Image caption Alexeygo在俄羅斯首都莫斯科的「水銀城市大廈 」（Mercury City Tower）航拍玻璃清洗工的作品，獲得第二名。

圖片版權 Luckydron Image caption Luckydron航拍西班牙首都馬德里的作品，獲得「城市」類別第三名。作品名稱：和平

人文

圖片版權 Martin Sanchez Image caption Martin Sanchez拍攝的這一作品在「人文」類別中獲得頭獎。作品名稱：線的終端。他說，「當你走在新世界的環境內，你忘記了什麼是上，什麼是下」。

圖片版權 helios1412 Image caption helios1412在在越南湄公河三角洲航拍一名女子在池塘裏收獲百合的照片獲得第二名。

圖片版權 feelingmovie Image caption Feelingmovie在西班牙坎塔布裏亞的Silio鎮舉拍攝的冬季化妝舞會，獲得第三名。

創意

今年還設立了一個特殊的類別，表彰Dronestagram社區表現出的創意。

圖片版權 LukeMaximoBell Image caption Luke Maximo Bell拍攝的兩頭母牛清晨飲水在河面上留下巨大身影的作品，獲得這裏類別的頭獎。

圖片版權 macareuxprod Image caption 來自Macareux Productions的Thibault Beguet的作品獲得第二名。他表示，"我的女朋友和我很快將當爸爸媽媽了，這張照片受到過去上學時的錄像遊戲的啟發，有些搞笑，目的是以獨特的方式向朋友和家人報喜訊。"

圖片版權 Rga Image caption Rga在沙灘上拍攝的作品獲得「創意」類別第三名。照片描寫Ugo在大海中陷入困境。

所有照片由dronestagr.am提供。