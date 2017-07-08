劍指朝鮮 美國宣佈在阿拉斯加舉行反導演練

圖片版權 Korea News Service Image caption 朝鮮當局今年已進行了11次導彈試射活動。

美國導彈防禦局（MDA，Missile Defense Agency）周六（7月8日）宣佈，將盡快舉行一次反彈道導彈系統演練。

這距離朝鮮宣佈"成功試射"能打到美國阿拉斯加的遠程彈道導彈只有幾天。美國同時透露，演練地點正是被朝鮮導彈射程覆蓋的阿拉斯加。

美國稱參加演練的將是薩德反導系統（THAAD）。該系統的攔截對象包括短程、中程以及中遠程彈道導彈，攔截時機是這些導彈的最後飛行階段。薩德的攔截範圍不包括遠程洲際導彈。

美國導彈防禦局在聲明中稱，這次彈道導彈攔截演練將在位於阿拉斯加科迪亞克的阿拉斯加太平洋太空港發射場（Pacific Spaceport Complex Alaska）進行。薩德系統"將監測、跟蹤目標，並用薩德截擊導彈摧毀目標"。演練時間為"7月早些時候"。

儘管這樣的演練需要提前數月時間凖備，但它宣佈的時機選在了朝鮮本周二首次成功試射能夠打到阿拉斯加的洲際彈道導彈之後。

圖片版權 Reuters Image caption 中國指薩德導彈防禦系統不利朝鮮半島的「和平穩定」，但韓國和美國指部署系統是為了應對來自朝鮮的威脅。

值得注意的是，薩德並不是攔截遠程洲際導彈（ICBM）的武器。美軍武器庫中專門對付遠程洲際導彈的武器是一種名叫"陸基中途防禦系統"（Ground-Based Midcourse Defense）的導彈防禦網絡。

美軍今年開始在韓國部署薩德系統。這一舉動激怒了中國。中國稱此舉會影響朝鮮半島的穩定。美軍還在關島和夏威夷部署了薩德系統，以攔截朝鮮的中遠程導彈。