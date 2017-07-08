美國承諾貿易協定 助力英國退出歐盟？

圖片版權 PA Image caption 在德國漢堡舉行的20國首腦峰會（G20）期間，美國特朗普和英國首相特里莎·梅舉行了雙邊會晤表示，他預計將"很快完成"和英國簽署"強大"的貿易協定。

美國總統特朗普說，他預計將"很快完成"和英國簽署"強大"的貿易協定。這對中英貿易有無影響？

在德國漢堡舉行的20國首腦峰會（G20）期間，特朗普和英國首相特里莎·梅舉行了雙邊會晤。

參與會談的英國官員表示，特朗普總統清楚地表明，他相信一旦英國退出歐盟將會「更繁榮興旺」。

特朗普在會前就讚揚英美"非常特殊的關係"說，"沒有其它國家關係能比得上我們兩國關係之近。"

特朗普說："我們（兩國）正在談判一個貿易協定，這將是一份非常、非常巨大的協定，一份非常強大的協定，對兩國都具有巨大的意義，而且我認為我們會很快、很快完成這一協定。"

英國前駐美大使克里斯托弗·梅耶爾爵士說，特朗普的上述表態"是今後的好兆頭"，"有助於"梅首相。

巴黎氣候協議

但也有前英國高級外交官質疑英國在退出歐盟前能迅速和美國達成貿易協議。

BBC在漢堡報道G20峰會的外交事務記者詹姆斯·羅賓斯說，特朗普已經接受了訪問英國的邀請（並已經在英國造成一些爭議），但現在還不清楚他什麼時候能成行。

圖片版權 PA Image caption 在德國漢堡舉行的20國首腦峰會（G20）期間，特里莎·梅首相與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。

此外，梅首相在與特朗普會晤前也表示，英國將繼續堅持《聯合國巴黎氣候協議》，將借這一會晤的機會敦促特朗普重新考慮美國要退出協議的決定。

日本英國貿易

在G20期間，梅首相也和日本首相安倍舉行了雙邊會晤，討論了英日貿易，在日本主辦2019年橄欖球世界杯賽和2020年東京奧運會期間協助日本反恐、加強網絡安全。

這次G20峰會前，日本和歐盟經過多年談判就歐日經濟伙伴關係協定（EPA）達成框架協議。這一談判過去由作為歐盟成員國之一的英國大力倡導推動。

日本駐英國大使鶴岡公二（Koji Tsuruoka）對BBC表示，日歐協定的很多內容也是英國參與談判達成的，因此可以作為未來英國退出歐盟後日英雙邊貿易協議的基礎。

英中雙邊會晤

在英美首腦會晤前，特里莎·梅已經與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。

英中雙方領導人均表示，兩國將致力於推進英中面向21世紀全球全面戰略伙伴關係，堅持兩國關係"黃金時代"的大方向。

雙方在很多領域擁有共同利益，將利用兩國高層對話機制，加強在貿易、投資、人文、安全等領域交流合作，密切國際和地區熱點問題上溝通協調。

習主席表示，在英國決定退出歐盟後中國對英投資貿易繼續增長，顯示了中國對未來英國經濟的信心。梅首相表示，英國願積極參與"一帶一路"框架下金融等領域合作。

英國國際貿易部6日公布的數據顯示，英國在2016年4月至2017年3月財政年度裏吸引超過2200個外國直接投資項目，顯示"脫歐"公投後，英國對外資吸引力並無明顯減弱。其中，美國在英投資項目577個，在各國中繼續保持對英投資首位。