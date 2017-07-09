G20漢堡峰會：特朗普氣候變化斷層讓習近平「乘虛而入」？

圖片版權 Getty Images Image caption 不少到漢堡參與反G20峰會抗議的示威者不滿特朗普的氣候變化立場。

二十國集團（G20）德國漢堡峰會落幕，其中19國首腦承諾遵守氣候變化《巴黎協定》的承諾，同時承認美國「遺憾地」選擇退出。

東道主德國總理默克爾形容談判過程相當艱巨，但對其他19國領導人在氣候變化方面達成一致立場感到欣慰。

此前反對美國氣候變化立場、反全球化等的各方示威者連續數天在漢堡街頭與警察爆發激烈衝突，各國領袖在此背景下達成共識，對美國妥協。

一些觀察人士此前指出，特朗普作為美國總統高調退出《巴黎協定》造成「群龍無首」之局，為中國等崛起中國家擔當更重要角色打開了大門。

雖然特朗普在整場峰會上顯得被孤立，但他回到華盛頓後聲稱，這是一次「精彩地成功」的峰會。

他透過Twitter稱，默克爾「漂亮地」主持了峰會，並向她表示謝意。

大會公報都怎麼說？

星期六（7月8日）發表的這份聯合公報說：「我們注意到美利堅合眾國退出《巴黎協定》的決定。」

然而，其餘19國的與會政府首腦均認同《巴黎協定》「不可逆轉」，各國根據條約承諾制止全球暖化。

默克爾在閉幕後的記者會上說，她仍然對特朗普的立場感到遺憾。

聯合公報同時指出，美國將「致力與其他國家合作，幫助他們更潔淨和有效地獲取並使用化石燃料。」

圖片版權 EPA Image caption 示威者嘲笑特朗普因氣候問題而遭其他國家孤立。

特朗普此前承諾要協助美國煤炭行業重新振作，並將《巴黎協定》視為旨在讓美國工人受害的條約。他在參選總統前也曾在社交媒體上公開宣稱，全球變暖是中國人製造的騙局，旨在讓美國的製造業變得不具競爭力。

特朗普在漢堡峰會上還成功迫使其他19國在貿易問題上對美國妥協——各國在聯合公報中重申反對保護主義的承諾，但首次敘明各國有權利用所謂的「合理防禦工具」來保護本國市場。

BBC外交事務記者詹姆斯·羅賓斯（James Robbins）在漢堡報道說，特朗普取消了他本人星期六離開漢堡前的新聞發佈會，進一步強化了G20變成「G19+1」的形像。

BBC記者說，這次峰會的分化十分嚴重，各國仍然難以接受特朗普的「美國優先」政策。

那麼中國的「乘虛而入」成功了嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普與習近平碰面期間，兩人的表情可圈可點。

中國國家主席習近平在峰會結束後與特朗普會面，官方新華社的通稿中並未提及兩人有否討論氣候變化議題。

但同樣從新華社通稿所見，習近平星期五（7日）會晤法國總統馬克龍時談到：「《巴黎協定》倡導的綠色、低碳、可持續發展道路同中國的生態文明建設和最新發展理念相契合。中國將立足自身可持續發展的內在需求，認真履行《巴黎協定》框架內應該承擔的義務。」

德國發展政策研究所所長德克·梅斯納博士（Dr. Dirk Messner）對新華社稱，美國在多方面的全球領導均在減弱，歐盟與中國的重要性自動得到提升。

英國《觀察家報》指出，在貿易問題上，馬克龍在會晤特朗普之時也似乎借中國來教訓特朗普。

馬克龍掏出手機給特朗普「上課」，說貿易並非只是兩國雙邊，而是世界各國多邊進行。手機也許是在美國裝配，但卻使用了中國製造的零部件。

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普與俄羅斯總統普京碰頭時如何握手又是這次G20的另一焦點。

如今世界能往哪裏走？

默克爾在峰會閉幕後的記者會上說：「我們沒能達成共識，我想那是非常清楚的。只是分歧並非寫在紙上，而是清晰的表達了出來。」

她說，英國首相特里莎·梅認為華盛頓也許會在氣候變化上回心轉意，但默克爾她不這麼人物。

梅夫人在她自己的新聞發佈會上堅持這立場，馬克龍也抱有同樣信心，他說自己有責任去游說特朗普改變主意。

馬克龍宣佈，巴黎將於12月舉辦另一場峰會，進一步推動《巴黎協定》實施，包括融資問題。

漢堡為什麼就打起「巷戰」來了？

漢堡市內連日來都有示威。星期六的凌晨時分，示威者與配備防暴裝備的警察爆發了衝突。

這些示威者主要抗議特朗普和俄羅斯總統普京到訪漢堡，也有抗議氣候變化問題和全球財富不平等。一些示威者放火焚燒汽車與路障，向警察投擲石塊，甚至搶掠商店。

你的器材不支持播放多媒體材料 反G20示威者放火，警方則發射水炮。

後來，警察在樓頂上追趕示威者，馬路上的警員則發射水炮。示威期間有將近200名警察受傷，數十名示威者被捕。

在峰會結束後，示威和追逐在漢堡街頭再次上演。

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