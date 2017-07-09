尷尬！白宮新聞稿嚴重搞錯習近平頭銜

圖片版權 White House Image caption 習近平是哪兒的總統？

白宮犯了一個在許多人看作非常低級的錯誤：把中國和台灣搞混了！

在德國舉行的G20期間，特朗普與習近平8日舉行雙邊會談。白宮新聞辦發佈的新聞稿中稱習近平是"中華民國總統"。

習近平是"中華人民共和國"（People's Republic of China）國家主席，不是"中華民國"（The Republic of China）的總統。

對此，白宮目前暫無評論，北京亦未回應。

其實，這已經是當日白宮第二次犯低級錯誤。此前白宮還把安倍晉三稱作"日本總統"，他其實是日本首相。

有關中國的新聞稿網上版本目前已經改正，將習近平簡單稱作"中國總統"。安倍的頭銜也已經更正。

不過，白宮的錯誤早就被眼尖的人看到、分享了。

圖片版權 Twitter Image caption 盧沛寧的推特

盧沛寧（Chris Lu）曾在奧巴馬任期內出任內閣秘書長。他發推說，"哎呦。白宮把習近平稱作'中華民國'總統了，那是台灣。"

他還給推文末加了一個「業餘時段」的標籤。

美國之音白宮記者站主任Steve Herman的推文則說，白宮新聞稿出現"嚴重錯誤"。