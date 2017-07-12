一個女人的自述：我在婚禮那天被輪姦

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大婚日，特莉（Terry Gobanga，當時叫Terry Apudo）沒能按時去教堂，誰也沒想到，她被劫持、輪姦、拋在路邊等死。她倖免一死。誰成想，沒過多久，這位年輕的尼日利亞牧師又遭遇另一場悲劇。她又活了下來。以下是她講述的故事。

本該是一場很大的婚禮。我是牧師，教會裏的人都會來，再加上親戚朋友……未婚夫哈利和我都很興奮，婚禮定在內羅畢諸聖大教堂辦，我租了漂亮的婚紗。

婚禮前夜，我突然發現哈利幾件衣服和領結在我這裏—婚禮上他需要這個領結。當晚，一位和我在一起的女友說，她轉天一大早送過去。

黎明，我們起牀，我送她去搭公交車。回家路上，我看到一男子靠在車前邊。突然，他從身後揪住我、拽著我把我扔到車後座，車裏還有兩個男人。這一切，放佛發生在一秒鐘內。

車開了。他們用布塞住我的嘴，我連踢帶踹、想尖聲大叫。總算把堵在我嘴裏的布吐了出來，我喊到，"今天是我結婚的日子！"就在這時，我遭到第一拳重擊……其中一名男子說，"不配合，你死定了。"

他們輪流強姦我。我感覺自己肯定要死了，但我還在掙扎。其中一個男子把我嘴裏的布拿出來時，我使勁咬了他的陰莖。他痛到大叫。這時，另一個男子拿刀捅了我肚子，他們打開車門把我扔出去。

這時我離家已經好遠，出了內羅畢。我已經被綁架超過六個小時。一個小男孩看到我被拋出車外，去叫奶奶。人們跑來救我。

圖片版權 Getty Images Image caption 諸聖大教堂歷史悠久

警察來了，但是誰也摸不到我的脈，他們以為我已經死了，用毯子把我包好，凖備送去太平間。路上，我被憋到咳嗽。警察說，"啊？她還活著？"他們立刻掉轉車頭，把我送去肯尼亞最大的公立醫院。

到醫院時，我驚嚇過度、說話顛三倒四。我半裸，身上都是血，面部青紫，腫的很厲害。但是，護士長肯定是聽懂了什麼，她猜出我是新娘。她說，"給教堂輪流打電話，看看誰缺了新娘。"

也許純屬巧合，他們第一個電話就是打給諸聖大教堂。接電話的牧師回答，"是，我們這裏10點有一場婚禮，新娘沒來。"我沒能去教堂，父母相當驚慌，人們到外面去找我，還有人猜疑，"她是不是變卦了？"有人說，"這不像是她呀，出了什麼事？"

幾小時後，他們摘下（教堂裏的）裝飾物，給下一場做凖備，哈利在旁邊的小屋等消息。聽說我的下落後，父母、哈利等人立刻趕來，哈利還帶著我的婚紗。媒體也聽到了風聲，派來記者。

後來我被轉送到另外一家醫院，可以多些隱私。那裏的醫生給我縫合時告訴我，"刀傷很深，傷了子宮，你以後不能生育了。"醫生給我吃了緊急避孕藥、防艾滋病的藥。我的大腦完全不工作了，我拒絶接受發生在我身上的一切。

哈利反覆說他仍要和我結婚，"我會照顧她，保證她在我的懷抱、在我們家裏恢復健康。"

說真話，我沒有能力說同意或是拒絶，因為我無法從腦子裏趕走那三個男子的面孔。

幾天后，我從鎮靜劑中恢復過來一些，我看著哈利反覆道歉。我覺得是我讓他失望了。有人說那都是我的錯，為什麼非要一大早出去？這話讓我很受傷，但是家人和哈利一直幫我。

警察一直沒有抓住那些強姦犯。我去了一次又一次的辨認，但我認不出來。每一次我都很痛苦，我無法恢復，就好像走一步退兩步。最後我去警察局說，"我受夠了，到此為止吧。"

三個月後，得知我是HIV陰性，我很高興。但是醫生告訴我，還要再等三個月才能確定。不管怎樣，我和哈利又開始籌備婚禮。

圖片版權 TERRY GOBANGA Image caption 2005年7月，特莉和哈利結婚

雖然媒體的糾纏讓我很生氣，但是，有一人讀了我的故事後問我可不可以聯繫。她叫Vip Ogolla，也曾被強姦。後來她告訴我，她和她的朋友想給我辦一場免費婚禮，她說，"放開些，想要什麼儘管說。"

我很興奮，選擇了一款不同的蛋糕，比上次那個貴很多。這次我沒有租婚紗，而是買了一件，完全屬於我自己。2005年7月，第一場婚禮之後七個月，我和哈利結婚，出去度蜜月。

29天之後。

晚上很冷，我們在家，哈利點了取暖的小煤爐搬進臥室。吃完晚飯後，他把小爐子搬走，因為屋裏暖和了。我蓋好被子，他去鎖門。他回來後抱怨有些頭暈，但是我們都沒多想。

太冷了，睡不著，我說要不要再去拿牀被子，但是哈利說他渾身沒勁、動不了。奇怪的是，我也站不起來了。我們意識到一定出了什麼事。哈利昏了過去，我也昏了過去。我記得自己醒過來，叫他。他有時答覆、有時不答覆。我掙扎著下牀，忍不住吐了，這給了我一些力量。我爬到電話旁給鄰居打電話，"出事了，哈利沒有反應了。"

她立刻趕過來。但是我用了好長時間才爬到家門讓她進來，我一時昏迷、一時清醒，看到一群人進來，尖叫。我又昏了過去。

圖片版權 TERRY GOBANGA Image caption 2005年7月，特莉和哈利結婚

再醒過來，我已經是在醫院了。我問醫生我丈夫在哪裏，他們說他在隔壁、正在搶救。我說，"我是牧師，這輩子見過、經過許多事，有話明說吧。"醫生看了看我、然後說，"很抱歉，你丈夫沒有活過來。"

我簡直無法相信。

再回教堂參加葬禮，真是悲哀。僅僅一個月以前，我穿著潔白的婚紗在這裏，哈利站在我旁邊，一身西裝，很帥。現在我又回來了，穿著漆黑的喪服，哈利，他在棺材裏。

人們以為我被詛咒了，他們不讓孩子靠近我，"她頭上有不祥之兆。"曾經一段時間，我自己甚至也相信了。還有人指責我害死了哈利，這真是給我流血的心上又捅了一刀。我徹底崩潰了，覺得上帝拋棄了我，覺得所有的人都背叛了我，我簡直不能相信別人還會笑、還會出去玩、過正常生活。

一天，我坐在陽台上，耳邊是清脆的鳥鳴。我心說，"上帝，你怎麼能愛小鳥、不愛我呢？"那一刻，我懂了，一天只有24小時，拉緊窗簾坐在那兒抑鬱，誰也不會再給你24小時。沒醒過味兒來呢，一星期可能就過去了，然後，一個月，一年，就這樣過去了。

現實就是這樣殘酷。

我告訴所有的人，我永遠不會再結婚了。上帝帶走了我丈夫，想想可能會再次經歷這樣的痛苦，我無法忍受。我不希望任何人有這樣的遭遇。痛苦，刻骨銘心。

但是，有一個人—托尼（Tonny Gobanga）總來看我。他會鼓勵我敞開心扉談哈利、回憶過去美好的時光。有一次他三天沒來，我很生氣。我突然意識到，我對他有了感情。

托尼向我求婚，我告訴他去買本雜誌讀讀我的故事，然後再考慮是不是還愛我。他回來了，告訴我還要娶我。我又說，"我不能生育，不能和你結婚。"

他回答，"孩子是上帝的禮物。如果我們能有，感謝上帝。如果不能，我會有更多的時間愛你。"我心想，"啊，聽聽這樣的話！"我答應了他的求婚。

圖片版權 TERRY GOBANGA Image caption 特莉和托尼

托尼回家告訴他父母，他們非常高興，直到聽說了我的故事。他的父母說，"你不能娶她，她被詛咒了。"岳父拒絶參加婚禮，但是我們還是結婚了。800人來參加婚禮，許多是出於好奇。

距離我第一次婚禮過去三年了，我很害怕。當我們換婚誓時，我心想，"神，我又站在你面前，請不要帶走他。"教堂裏的人為我們祈禱時，我控制不住、泣不成聲。

結婚一年後，我感覺不舒服，去看醫生。他的話讓我大吃一驚：我懷孕了！幾個月過去了，考慮到我子宮受過的傷，醫生要我臥牀休息。但是一切順利，我們生下一個女兒。四年後又給她添了小妹妹。現在，我和岳父也成了最親密的朋友。

我寫了一本書《爬出黑暗》，講述我的遭遇，給別人重新開始的希望。

我還創建了一家團體，叫做Kara Olmurani，幫助強姦的生存者，我不叫她們受害者。我們提供心理諮詢、幫助，還計劃創辦過渡中心，幫助她們重新站穩腳跟、 面對世界。

我已經原諒了強暴我的那幾個人。很難。但是我認識到，如果我難過，吃虧的是我，那些人可能根本不在乎。我的信仰鼓勵我原諒，而不是以惡報惡。

最重要的一點是，要難過、要思索，走過每一步。難過，直到你決心改變現狀。思索，必須朝前走，如果只能爬，那就去爬。

記住，堅持朝著命運給你的終點走下去。命運在等你，你必須牢牢掌握在自己手裏。