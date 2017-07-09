特斯拉欲百日造世界最大鋰電池 否則白送

圖片版權 EPA Image caption 特斯拉負責人馬斯克稱，他們將在100天內造出的最大電池「遙遙領先」於對手。

著名電動車公司特斯拉的負責人馬斯克發誓稱，如果在一百天內他承諾給澳大利亞南澳州製造的全世界最大的鋰離子電池造不出來的話，就免費白送！

按照這個協議，澳大利亞的南澳州將安裝全世界最大的鋰離子電池。

南澳州州長維瑟里爾說，如果有了這個大電池，南澳州就可能不再會發生以前整個州斷電的能源危機了。

特斯拉公司老闆馬斯克更是公開高調宣稱，這個大電池將在100天內交付。如果食言，就免費白送。

按照他的說法，這個100兆瓦的電池將在年內製造完成。

馬斯克說："這裏面當然會有風險，別忘了這將是全世界最大的電池安裝，而且是遙遙領先。"

他補充說："排名第二的全世界最大電池只有30兆瓦。"

這個造"大電池"的"歷史性"項目是特斯拉和風能發電公司"尼奧"簽署的。該電池建成後，將與"尼奧"公司旗下的一家風力發電場一同全天運轉，並能在發生緊急狀況時繼續供電。

南澳州州長維瑟里爾說："這將徹底改變可再生能源的儲存方式，不僅能對南澳州電網起到穩定作用，還能幫助降低電價。"

據信馬斯克發誓的100天，應該從電網互聯協議簽署即日算起。

如此一來，特斯拉將形成電池製造和電動車生產"兩駕馬車齊上路"的局面。

澳大利亞的南澳州從去年九月份起就"鬧電荒"，而且在各政治力量之間引發了有關能源政策的"嘴仗"。

這場"嘴仗"的升級是從南澳州州長維瑟里爾在三月份的一次記者會上與一位澳州聯邦政府的部長"叫板"後引起的。