小唐納德·特朗普「曾為獲得希拉里信息與俄羅斯律師見面」

圖片版權 Getty Images Image caption 小特朗普表示，會面中未有得到和希拉里相關的「有意義信息」

美國《紐約時報》報導，美國總統特朗普的兒子在去年曾被承諾將獲得關於希拉里·克林頓（Hillary Clinton）的「破壞性」信息，之後他同意與一名俄羅斯律師見面。

小唐納德·特朗普（Donald Trump Jr）表示，他曾會見與克里姆林宮有聯繫的娜塔莉婭·維塞爾尼茨卡亞（Natalia Veselnitskaya），但是會面當中沒有分享過「任何有意義的信息」。

該次會面中在場的人還包括總統的女婿賈里德·庫什納（Jared Kushner）以及當時的競選團隊主任保羅·J·曼納福特（Paul J Manafort）。

美國官員正在調查俄羅斯可能干預美國大選的指控。

聯邦調查局（FBI）和美國國會均在查證特朗普陣營的官員是否曾與克里姆林宮合謀，有關調查目前尚顯示出任何證據。

與維塞爾尼茨卡亞的會面發生在2016年6月9日的特朗普大廈，當時特朗普贏得共和黨候選人資格剛剛兩周。

這被認為是第一次有事件證實特朗普圈子內部人員曾與俄羅斯人私下見面。

《紐約時報》最先於在周六披露了此次會面。當時，小特朗普和維塞爾尼茨卡亞均確認曾見過面，但表示沒有討論過美國總統競選事宜。

周日，《紐約時報》指，小特朗普在會面前曾得到承諾，將會獲得可能對民主黨候選人希拉里不利的信息。

《紐約時報》指出，三名白宮顧問均收到了有關該次會面的簡報，另外有兩人則對會面知情。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016的會面發生在特朗普大廈

在周日一份聲明中，小特朗普說，一個熟人曾請他會見「一個可能有消息能幫助競選陣營的人」。

「我在會面之前沒有被告知過她的名字。我請賈里德（庫什納）和保羅（曼納福特）也出席，但沒有告訴他們任何實質性的東西。」

「彼此寒喧之後，這名女士稱，她有消息指，一些與俄羅斯有關聯的人正在資助民主黨全國委員會（Democratic National Committee），並支持克林頓夫人。」

「她的說法很模糊，模棱兩可也不合邏輯。沒有細節，也沒有相關周邊信息支持，甚至都沒有提出過。很快便清楚，她沒有掌握任何有意義的信息，」小特朗普說。

小特朗普表示，之後維塞爾尼茨卡亞將話題轉向一個被暫停的美國人收養俄羅斯小孩項目。

「然後我已經清楚知道，這才是真正的議題，說有可能提供有幫助的信息只不過是安排會面的借口。」

分析：一塊揭醜的拼圖？－BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

如果它橫看豎看都像是一次合謀……那它到底是什麼？

第一次，似乎有直接的證據顯示美國總統特朗普內部圈子中的三個成員在總統大選前與一個人脈廣的俄羅斯人會面，還討論了競選，包括提供民主黨候選人希拉里·克林頓黑幕信息的可能。

小特朗普否認會面中有任何相關的事情發生，但是這可能都不是重點。動物是關鍵，而這可能只是一大幅揭醜的拼圖當中的一塊。

對於另外兩個主角、女婿庫什納和競選團隊主任曼納福特來說，這也是一個麻煩的消息，他們自己就有與俄羅斯有關的爭議，現正麻煩纏身。

五月，美國總統堅稱自己沒有與俄羅斯人合謀，「但我只代表我自己說話，」他說。政府內部的一些人聽到這句話可能會倒吸一口氣——而現在，假如《紐約時報》說法正確，這三個人正在向傳媒洩露爆炸性消息。

不管他們如何嘗試，特朗普的團隊似乎已經不可能從俄羅斯的漩渦當中逃脫。這令人猜想，表層之下翻江倒海的是什麼樣的冷酷現實，將每一個人都往下拉。

庫什納和曼納福特均未即時就事件置評。

總統特朗普的法律團隊發言人在周日表示，總統對2016年這次小特朗普與維塞爾尼茨卡亞之間的會面「不知情也沒有出席」。

關於小特朗普提到的項目，是俄羅斯總統普京在2012年下令暫停的。當時美國國會表決通過，允許對被認為有侵犯人權的俄羅斯官員拒發簽證和凍結資產。