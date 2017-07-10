「慰安婦」影像曝光：研究人員聲稱首次發現戰時性奴記錄
- 2017年 7月 10日
-
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
- 分享平台 Facebook
- 分享平台 Twitter
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 Messenger
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
Google+分享平台 Google+
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
韓國公開曝光了一批影像，並聲稱是首次發現有關二戰期間「慰安婦」被日軍強迫充當性奴的影像記錄。
有關的黑白畫面由當時身在中國的美軍士兵拍攝，首爾大學由政府資助的研究人員從美國檔案庫當中發現了這些膠片。
該段18秒的影片顯示，多名女性站成一排，與一名中國士兵說話。
韓國活動人士估計，大約有20萬女性在戰時被強迫關進日軍的「慰安所」。
一般相信，這些女性主要來自韓國，也有一些來自中國、印尼、菲律賓和台灣。
在此之前，關於二戰期間女性被強迫充當日軍性奴的記錄，只以圖片和倖存者口述的形式存在。
研究團隊表示，這段影片是由中美聯軍的士兵於中國雲南省拍攝，該省曾經被日本佔領。
該團隊指，影片中的七名韓國女性在1944年被釋放，而與她們交談的人被指是中美聯軍隊伍當中的一名中國軍官。
「慰安婦」問題長期以來一直是韓國與日本關係的障礙，韓國認為日本一直未有給予合適的道歉和賠償。
2015年，兩國達成協議，東京正式道歉，並同意支付10億日元（830萬美元；560萬英鎊）幫助受害者。
不過，問題仍然困擾兩國關係的進展，最近的一次發展是日本因不滿釜山的日本領事館前樹立「慰安婦」雕像而暫時撤走駐韓大使。
在首爾的日本使館前也樹立了一個類似的雕像，東京希望這兩座雕像能被移除。