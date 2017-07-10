「慰安婦」影像曝光：研究人員聲稱首次發現戰時性奴記錄

你的器材不支持播放多媒體材料 已知最早的「慰安婦」影像

韓國公開曝光了一批影像，並聲稱是首次發現有關二戰期間「慰安婦」被日軍強迫充當性奴的影像記錄。

有關的黑白畫面由當時身在中國的美軍士兵拍攝，首爾大學由政府資助的研究人員從美國檔案庫當中發現了這些膠片。

該段18秒的影片顯示，多名女性站成一排，與一名中國士兵說話。

韓國活動人士估計，大約有20萬女性在戰時被強迫關進日軍的「慰安所」。

一般相信，這些女性主要來自韓國，也有一些來自中國、印尼、菲律賓和台灣。

在此之前，關於二戰期間女性被強迫充當日軍性奴的記錄，只以圖片和倖存者口述的形式存在。

圖片版權 US National Archives Image caption 「慰安婦」問題一直是日韓關係的一大障礙

研究團隊表示，這段影片是由中美聯軍的士兵於中國雲南省拍攝，該省曾經被日本佔領。

該團隊指，影片中的七名韓國女性在1944年被釋放，而與她們交談的人被指是中美聯軍隊伍當中的一名中國軍官。

「慰安婦」問題長期以來一直是韓國與日本關係的障礙，韓國認為日本一直未有給予合適的道歉和賠償。

2015年，兩國達成協議，東京正式道歉，並同意支付10億日元（830萬美元；560萬英鎊）幫助受害者。

不過，問題仍然困擾兩國關係的進展，最近的一次發展是日本因不滿釜山的日本領事館前樹立「慰安婦」雕像而暫時撤走駐韓大使。

在首爾的日本使館前也樹立了一個類似的雕像，東京希望這兩座雕像能被移除。