解惑：章瑩穎案嫌疑人會被判死刑嗎？

圖片版權 Police handout Image caption 美國聯邦調查局探員指出，克里斯滕森證供前後不一

章瑩穎綁架案的嫌疑人布倫特·克里斯滕森（Brendt A. Christensen）過了一個不平靜的 28歲生日 。當天，上門的警察並沒有給他帶去生日蛋糕。他們給他戴上了一副冰冷的手銬並告知他可以選擇保持沉默。

在克里斯滕森被拘捕後不到一周，美國聯邦法院伊利諾伊中區法院治安法官埃里克·龍（Eric Long）在保釋聆訊中駁回了克里斯滕森的保釋請求。

法官認為，由於沒有明確證據可以表明保釋嫌疑人克里斯滕森不會對公共治安造成影響，並且目前沒有充足的證據可以表明克里斯滕森將遵守保釋要求出席下次庭審，嫌疑人保釋的請求不被批准。

在上周三的聆訊中，法官基於目前檢方提出的證據以及綁架罪成立後可能的量刑進一步做出了對克里斯滕森收押的決定。在之前遞交的起訴書中，檢方提出的證據主要有：克里斯滕森在網上瀏覽的關於綁架的論壇文章；其汽車副駕駛座位上過度清洗的痕跡；以及警方在6月29日監聽其電話的錄音。

圖片版權 FBI Image caption 伊利諾伊大學指，章瑩穎原本計劃攻讀博士

在錄音中，克里斯滕森敘述了他綁架章瑩穎的過程。根據上海新聞網站《澎湃》7月9日報道，FBI目前在距離伊利諾伊大學香檳分校西南200公里處的塞勒姆鎮找到了多名曾見到過章瑩穎的目擊者。克里斯滕森將於7月14日出席初步聽證。

目前，章瑩穎已經失蹤超過一個月。這位在伊利諾伊大學香檳分校研究光合作用和作物產量的北大交流學者剛來到美國不足兩個月。她還沒來得及完全適應美國的生活，就於6月9日在尋找租房房源的過程中，與親朋失去了聯繫。

中國式訴求與美國法律的衝突

章瑩穎的失蹤極大地震動了在美國華人社區以及中國國內的同胞。在先前兩次的聆訊中，中區法院外都聚集了不少當地群眾，舉著橫幅海報，表達著他們對於章瑩穎案的密切關注和對司法公正的期待。章瑩穎家人的律師王志東在接受《法制晚報》採訪中說，章瑩穎家人希望以檢方以死刑的罪名起訴綁架章瑩穎的罪犯，並希望法院最後能夠判罪犯死刑並執行 。

伊利諾伊州在2011年成為全美第16個廢除死刑的州，但有別於其他大多刑事案件，目前該案正在聯邦法院接受審理，而非伊利諾伊州法院 。

也就是說，若此案件在州法院審理，根據伊利諾伊州法律，不論罪犯是否導致了被害人死亡，其面臨的最高的刑罰都將會是終生監禁。而在聯邦法律下，其面臨的最高刑罰是死刑。若被害人沒有死亡，則其面臨的最高刑罰是終生監禁。

圖片版權 FBI Image caption 閉路電視拍到章瑩穎失蹤當天的片段

不論是在州法院還是聯邦法院，關於嫌疑人是否有罪將在案件審理完成後由陪審團做出認定。陪審團必須摒除媒體報道和社會輿論對自身判斷的影響，公正地做出對於嫌疑人是否有罪以及量刑的決定。

因此，在美國，最終的量刑有別於量刑在中國，不會考慮案件的社會衝擊。儘管目前華人社區要求嚴懲兇手，但這樣的訴求並不會對案件審理有實質影響。

在美國，刑事案件大多由州法院審理。少數涉及到"聯邦問題"的刑事案件會由聯邦法院審理。而綁架罪是一種特別的刑事案件。它既可以是聯邦刑事犯罪，也可以是州刑事犯罪。

在1932年，美國國會因為轟動一時的查爾斯·林白（Charles Lindbergh）綁架案而通過了聯邦綁架法。飛行員林白在此案中失去了他年僅20個月大的兒子。《聯邦綁架法》規定，跨州運送被綁架人是聯邦刑事犯罪。

該法進一步規定，當罪犯沒有在24小時內釋放被害人，被害人將被自動認為已被罪犯帶出本州邊界。聯邦法院在此情況下可認定案件為聯邦刑事案件，並有權審理。目前，章瑩穎已經失蹤超過一個月。因此美國聯邦法有權審理此案件。

圖片版權 Getty Images Image caption 飛行員林白在此案中失去了他年僅20個月大的兒子。《聯邦綁架法》規定，跨州運送被綁架人是聯邦刑事犯罪。

美國死刑的起落

伊利諾伊州在美國歷史上是較為反對死刑的州。從1779年至今，該州僅執行過360例死刑。其中最後一次執行死刑在1999年，處決了一名綁架、強姦和謀殺了十八名女性的男子。伊利諾伊州在2011年3月正式廢除死刑。弗吉尼亞州是美國歷史上執行死刑最多的州，共執行1385例。其次是德克薩斯州，共執行1221例。

美國最高法院的對於死刑的意見在過去的50年裏經歷了巨大的變化。在1972年的弗爾曼訴佐治亞（Furman v. Georgia） 的判決中，最高法院認定，弗爾曼案中涉及的眾多不同州的死刑判決違反憲法第八修正案和第十四修正案，使得個人受到了"殘酷切不尋常的刑罰"並且違反了個人在正當程序下受審判的權利。

最高法院的這一判決受到了當時橫行的種族歧視的影響，認為案件涉及的死刑判決因為種族歧視滲入而變得不公正。這一判決導致了喬治亞州、德克薩斯州等多個州的死刑，甚至是聯邦法下的死刑被質疑違憲。

直到四年之後，在1976年的格里格訴佐治亞州案（Gregg v. Georgia）判決中，最高法院才明確了死刑的合法性，並對死刑和第八修正案和第十四修正案的關係做出了解釋。最高法院認定，死刑本身並不違反第八和第十四修正案，只要死刑是基於一個合理的法律且量刑本身是在充足信息和法律依據下決定的。

在格里格案影響下，美國進入了死刑擴張的時代。1994年，前總統克林頓通過《暴力犯罪和執法法案》將聯邦死刑首次延伸到了非謀殺類罪行上，增加了間諜罪、叛國罪和大量毒品交易共三種罪行 。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥克維在1995年製造了導致168人喪生，逾600人受傷的俄克拉何馬城爆炸案。他被判包括一級謀殺在內的十一項聯邦重罪。

2011年，麥克維（Timothy McVeigh ）成為了格里格案後第一個在聯邦法下被執行死刑的犯人。麥克維在1995年製造了導致168人喪生，逾600人受傷的俄克拉何馬城爆炸案。他被判包括一級謀殺在內的十一項聯邦重罪。

然而自2002年起，美國最高法院對於死刑的態度卻變得趨向於限制。在2002年，最高院禁止對有精神問題的犯人執行死刑。在2008年，最高法院裁定死刑不得應用在非謀殺案件中。與聯邦法變化呼應的是州法對於死刑的廢除。2007年，新澤西州成為美國第一個廢除死刑的州。隨後，新墨西哥，伊利諾伊，康乃狄克和馬里蘭都相繼廢除了死刑。

至2017年1月，美國仍有31個州有死刑。但全國死刑人數呈下降趨勢。在2016年，全美僅20人被執行死刑，是自1991年以來最低的人數。同年僅有30人被宣判死刑，相較2015年的40年新低繼續下降39%。

章瑩穎案罪犯最終的量刑將取決於章瑩穎的生死和陪審團如何認定犯罪情節的嚴重性。目前警方還未公布章瑩穎下落的相關信息，也沒有進一步公布足以定罪嫌疑人克里斯滕森的證據。

作者劉一辰、章文雄目前就讀於康奈爾大學法學院。章文雄曾參與了《紐約時報》在2015年重要調查新聞報道《美甲師：指尖上的淚與痛》（The Price of Nice Nails），並曾在《美國律師》雜誌供職，報道資本市場，合資併購以及司法不公案件。