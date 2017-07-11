針對美查封部分財產 俄威脅將採取報復措施

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 美國總統特朗普和俄羅斯總統普京7月7日在德國漢堡討論了奧巴馬去年12月驅逐俄羅斯外交官的事件

美國驅逐俄羅斯外交官和沒收財產引發的爭吵不斷升溫，莫斯科威脅要對華盛頓採取報復措施。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，他正在考慮具體措施回應，但並未詳細解釋。

稍早，一位沒有透露姓名的俄羅斯官員表示，莫斯科凖備驅逐30名美國外交官，並沒收美國在俄羅斯的財產。

去年12月，美國奧巴馬政府驅逐了35名俄羅斯外交人員並查封了兩個據信用於情報收集工作的俄羅斯辦公地點。一處為俄羅斯常駐紐約代表處，另一處為俄羅斯駐華盛頓大使館的郊區"別墅"。

美國前總統奧巴馬之所引對俄羅斯採取制裁行動，因為美國情報機構消息來源指稱俄羅斯特工侵入美國民主黨的電腦系統，破壞希拉里克林頓的競選活動。

拉夫羅夫指責美國國會煽動反俄情緒，並說正義和國際法必須得到恢復。

據《消息報》報道，俄羅斯總統普京7月7日在德國漢堡20國集團峰會期間舉行會晤，向美國總統特朗普提起了美國對俄的制裁問題。

美國司法部任命前聯邦調查局局長穆勒為特別檢察官，負責調查俄羅斯影響去年美國總統選舉的指稱，以及特朗普競選團隊是否與俄羅斯有關聯。

但是，克里姆林宮否認干預美國大選。

圖片版權 EPA Image caption 去年12月，美國奧巴馬政府查封俄羅斯駐華盛頓大使館的郊區"別墅"。

在奧巴馬對俄採取制裁措施之前，西方已經因為俄羅斯支持烏克蘭的親莫斯科勢力叛亂而對其實施制裁。

特朗普在大選中獲勝。當時，與過去俄美外交爭吵有所不同，普京沒有立刻採取報復措施。

俄羅斯指出，當普京上周在漢堡會晤中提出問題後，特朗普「沒有提出解決問題的計劃」。

一位匿名的俄羅斯外交官對《消息報》說，俄羅斯如果採取報復措施，可能會沒收美國在俄羅斯的一處別墅以及在莫斯科的一座倉庫。

但美國大使在莫斯科的官邸和在聖彼得堡的一所英美學校將不會受到影響。

《消息報》稱，如果俄羅斯外交副部長裏亞布科夫（Sergei Ryabkov）和美國國務院副國務卿托馬斯·香農(Thomas Shannon)在本月末的會議中無法作出妥協，那麼俄羅斯將實施這一"威脅"。