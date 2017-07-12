美軍成功測試使用「薩德」攔截中程彈道導彈

圖片版權 Reuters Image caption 美國國防部導彈防禦局稱，這是"薩德"武器系統在14次測試中第14次成功實現攔截。

美國軍方當地時間7月11日宣佈，美軍當天成功測試反導系統攔截了中程彈道導彈。

美國國防部導彈防禦局在周二的聲明中稱，一架美國空軍C-17運輸機在夏威夷北部的太平洋上空發射了一枚中程彈道導彈後， 位於阿拉斯加州的"薩德"（THADD）反導防禦系統監測、跟蹤並攔截了這枚導彈。

美國國防部導彈防禦局稱，這是"薩德"武器系統在14次測試中第14次成功實現攔截。本次攔截的中程導彈與此前朝鮮發射的類型相似。

本月初，朝鮮宣佈成功試射洲際彈道導彈，美國媒體分析其打擊範圍可能覆蓋阿拉斯加。

今年初伊始，美國開始在韓國部署"薩德"（THADD）反導防禦系統，此舉引發中國不滿，並稱將會破壞朝鮮半島和平局面。

薩德是什麼？

在飛行的最後階段攔截短程和中程彈道導彈；

使用"動能殺傷"技術 ，薩德系統的動能能破壞被攔截的彈頭；

200千米的射程，射擊高度達150千米；

此前，美國因預防朝鮮的潛在威脅，曾在關島和夏威夷部署過該系統。

薩德如何運作？

Image caption 圖解：薩德如何運作

敵人發射導彈。 薩德雷達系統檢測導彈，並告知控制系統。 控制系統發出發射攔截導彈的信號。 攔截導彈發射。 敵方導彈在飛行的最後階段被攔截。

發射車可裝載8枚攔截導彈。

背景：導彈和高爾夫球場