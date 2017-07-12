圖輯：日本男人為何選擇與硅膠娃娃「談戀愛」

日本山梨縣，62歲的Senji Nakajima在河邊為他的硅膠娃娃拍照留念。他已經有兩個孩子，但是他與硅膠娃娃的關係已使家庭破裂，可是他仍然不願放棄娃娃。他的太太禁止這個娃娃在家裏出現，女兒也反對，但兒子已經接受現實。