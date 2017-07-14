特朗普訪法：暗示可能轉變巴黎氣候協議立場

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普又改口？（英文）

法國總統埃曼努爾·馬克龍（Emmanuel Macron）表示，他「尊重」美國總統特朗普退出巴黎氣候協議的決定，但是法國會繼續履行自己的承諾。

「在氣候問題上，我們知道我們的分歧是什麼，」馬克龍於周四（7月13日）在巴黎告訴記者，並表示重要的是要繼續向前走。

與馬克龍一同出席會見記者的特朗普之後則暗示，美國有可能在這一問題上轉變立場，但未有作更多解釋。

「關於巴黎的協議，可能會發生一些事，」特朗普說。

然後他說：「我們看看會發生什麼。」

美國總統於上月退出2015年簽訂的巴黎氣候協議，表示要談判達成一個新的、不會損害美國企業利益的「公平」協議。

馬克龍表示，目前可以將氣候問題暫且放在一起，兩國領導人可能在其他問題上通力合作，比如敘利亞停火以及兩國貿易伙伴關係等。

你的器材不支持播放多媒體材料 美國總統告訴馬克龍夫人，她「狀態很好」（英文）

特朗普正在巴黎進行為期兩天的訪問，他在較早前受到馬克龍以法國軍方儀式迎接。

美國總統之後到訪了拿破侖的陵墓——周五將是法國大革命紀念日。

此次訪問旨在進一步鞏固兩國歷史悠久的關係，雖然兩國領導人在氣候問題上持不同立場。

「空軍一號」專機於周四較早前在巴黎奧利機場降落，特朗普與第一夫人一同抵達。

雖然特朗普與馬克龍在意見上有明顯分歧，但巴黎方面強調，馬克龍會致力鞏固兩個盟國之間歷史悠久的聯繫，避免美國孤立行事。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 兩國總統在巴黎榮譽軍人院觀看軍方儀式

圖片版權 Reuters Image caption 為期兩天的訪問旨在鞏固美國法關係

特朗普還將會在埃菲爾鐵塔與馬克龍共進晚餐，並在「巴士底紀念日」觀看香榭麗舍大街上的閲兵儀式。

今年也是美軍加入第一次世界大戰的100週年紀念，為此，美軍將與法國軍隊一同進行閲兵遊行。

美國前外交官及國務院要員威廉·喬丹（William Jordan）接受BBC訪問時說，此次訪問可能被特朗普視為重大機會，令這一位美國總統「得到世界的認真看待」。

「我想這裏面是有很多象徵意義的，」他說，但同時表示：「對於會不會有更多實質的討論，我倒是存疑。」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 兩國總統及夫人參觀拿破侖墓

預計法國將會有針對特朗普的示威。一些抗議團體已經計劃在巴黎共和國廣場劃定「無特朗普區」，該示威活動的一個臉書（Facebook）專頁上說：「巴黎不歡迎特朗普。」

特朗普的到訪正值美國國內對2016年俄羅斯干預美國大選指控的調查出現更多線索之際：特朗普長子承認曾與俄羅斯律師會面，並曾被承諾，將獲取有關他父親的競選對手希拉里·克林頓的黑幕信息。

特朗普在之後曾表示，白宮內的氣氛非常好，並指政府內部「運作得很漂亮」。