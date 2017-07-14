IS「革命聖地」覆滅 「熱血青年」何去何從？

圖片版權 AFP Image caption 伊拉克政府宣佈，經過9個月的戰鬥，政府軍收復被「伊斯蘭國」佔領3年的北部城市摩蘇爾。

曾經不可一世的"伊斯蘭國"（IS）的伊拉克大本營被攻陷，面臨覆滅。被其極端意識形態蠱惑而奔赴"聖地"的幾萬名外國青年下場如何呢？

7月10日（周一），伊拉克政府宣佈，經過九個月的戰鬥，政府軍已成功收復北部城市摩蘇爾，IS恐怖組織失去了其在伊拉克境內的大本營。

被IS視為"首都"的敘利亞城市拉卡也岌岌可危，由美國支持的庫爾德和阿拉伯武裝正在聯軍空中支援下持續進攻。

另外，多家伊拉克、伊朗和敘利亞的新聞機構和非政府組織都報道，IS最高領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經死亡。但此消息尚未獲得證實。

在其全盛時期，"伊斯蘭國"曾令整個伊斯蘭世界乃至西方發達國家的大批穆斯林青年趨之若鶩。數萬外國穆斯林歷經險阻，不遠萬里來到這個伊斯蘭革命的"聖地"。

如今IS正在全面潰敗，這些來自遠方的"熱血青年"面臨何種命運？

從"井岡山"到"延安"

"伊斯蘭國"從興起到全面潰敗，前後不過幾年時間。2014年，本來只是一個恐怖組織的IS在伊拉克和敘利亞攻佔大片土地，儼然成為一個嚴格實行伊斯蘭教律法的哈利發國。

IS在興起階段，基本符合前正規軍部隊與地方土匪武裝結合的"井岡山模式"。

IS最初在遜尼派穆斯林居多的伊拉克北部發展。2003年伊拉克戰爭後，在美國支持下建立了由什葉派主導的新政府，前薩達姆政權的軍隊被解散。這些失業軍人心懷不滿，成為IS在伊拉克的骨幹力量。

2014年以後，IS佔領大片土地，具備了相當的經濟軍事實力和宣傳手段，其發展模式演變成"延安模式"，即以精心包裝的意識形態宣傳吸引對現狀不滿，又胸懷理想主義的青年加入。

據估計，可能已有4萬名外籍人士加入"伊斯蘭國"，其中包括許多西方國家的穆斯林青年。

圖片版權 Reuters Image caption 摩蘇爾被攻下，「伊斯蘭國」的同情者有可能遭到報復。

"為主義獻身"

在IS的外籍成員中，立志奮戰到底、"為主義獻身"的狂熱分子為數不少。

美國政府估計，IS的外籍戰士中，可能有25,000已經被打死。

此前許多報道都指出，IS的外籍戰士往往是該組織中最瘋狂的成員。

據報道，一位伊拉克政府軍將軍說，在摩蘇爾戰役中，有些武裝分子曾試圖逃跑或投降，但他們害怕在逃跑時被外籍戰士打死。

在摩蘇爾現場採訪的BBC記者喬納森·比爾（Jonathan Beale）說，儘管IS丟掉了摩蘇爾，但在伊拉克一些地方仍然負隅頑抗，其扭曲的意識形態也仍然存在。

同時，有跡象顯示，失去領土的IS正在重新成為一個地下恐怖組織，在已被政府軍收復的地區開展襲擊行動。

"信仰危機"

當然，不可能每個人都能在死亡面前維持這樣的獻身精神，曾經的"熱血青年"也難免遭遇信仰危機。

《衛報》今年4月報道，"伊斯蘭國"搖搖欲墜，令許多外籍戰士喪失信心，紛紛逃離伊拉克和敘利亞，試圖轉道土耳其回國，其中許多在邊境被捕。

報道引述土耳其和歐洲國家官員的話說，越來越多的外籍IS成員聯繫本國駐土耳其的使館，希望能夠返回祖國。

倫敦大學國王學院國際激進化研究中心的希拉茲·馬赫（Shiraz Maher）說，IS一度標榜自己從勝利走向勝利，吸引了一批年輕人。但一旦面臨失敗，這種吸引力就自然消失了。

他說，儘管其死硬分子仍將繼續戰鬥，但"許多來自歐洲和西方的成員將失去信心，選擇叛逃或投降"。

圖片版權 AFP Image caption 儘管摩蘇爾被伊拉克政府軍奪回，但是"伊斯蘭國「武裝仍佔據其他城鎮。

"海歸"恐怖分子

但是，選擇歸國的IS成員中，也有一些人並非真心改弦易轍，而是要易地再戰，將恐怖暴力帶回祖國。

西方各國的情報機構相信，有些已經從IS控制區回國的英國、法國、比利時和澳大利亞公民，實際上是IS的境外行動部門的成員。

由於IS在伊拉克和敘利亞面臨潰敗，大批西方IS成員可能回國，這令西方各國安全部門大為緊張。

中國可能也會受到IS"海歸"人員的影響。今年早些時候，伊拉克西部的一個IS分部發佈一段視頻，顯示一名新疆維吾爾族激進分子發誓要返回家鄉，讓中國"血流成河"。

尋找新"聖地"？

對被迫離開伊拉克和敘利亞的IS成員來說，回國並不是唯一可能的出路。

世界上的許多衝突，從阿富汗、伊拉克到前南斯拉夫的波黑共和國，只要涉及穆斯林人口，都可能吸引全球"聖戰者"加入。

全球各地已有許多極端伊斯蘭組織對IS效忠。今年5月，在亞洲的菲律賓，效忠IS的反政府武裝"穆特"組織佔領了馬拉維市，與政府軍發生激烈衝突。

IS官方媒體近日評論說，親IS武裝佔領馬拉維，令人聯想起IS當年攻佔摩蘇爾的盛況。

BBC媒體觀察部的勞拉·史密斯（Laura Smith）分析說，這顯示"伊斯蘭國"的"聖地"是可以轉移的。

只要極端伊斯蘭意識形態繼續存在，這樣的"聖地"就有可能在世界的某個混亂角落重新出現。