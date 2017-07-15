加國機師擺烏龍 「差30多米」就撞上滑行道飛機

圖片版權 Getty Images Image caption 涉事的機場晚上會亮燈標示滑行道和跑道，兩者使用不用顏色的燈，讓機師分開兩者。（資料圖片）

一名屬加拿大航空的機師早前差點錯誤地把飛機降落在美國三藩市一個機場的滑行道。加拿大運輸安全委員會（Transportation Safety Board）的初步報告顯示，飛機與滑行道上的其他飛機相距一度只有30多米。

報告又指，那趟航班搭載約140名乘客和機組人員。機師接獲控制塔命令爬升前，已經在滑行道上方飛行了400多米。

當時，滑行道上停泊了四架飛機，目前仍未知道那些飛機上共有多少人。

報告透露，飛機收到警告後迅速爬升。飛越停泊在滑行道的第三架飛機時雙方距離約60米，飛越第四架飛機時距離約90米。

該趟航班原定當地時間晚上11時23分（格林威治時間下午3時23分）抵達。飛機在第二天凌晨0時11分安全降落，無人受傷。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）同時也有就事件展開調查，局方指事件「十分罕見」。

加拿大航空發言人指公司正協助當局的調查。

「這家伙要到哪裏去？」

早前，有當日控制塔和機師間的通話錄音流出。一名相信是該班加拿大航空航班的機師在錄音中表示，他看見跑道上有燈光。一名空管人員回應，指跑道上沒有其他飛機。

隨後，有一名身份未明的人說：「這家伙要到哪裏去？他正朝著滑行道飛去。」

此時，空管人員似乎發現了加拿大航空的飛機有相撞的危險，命令機師爬升。

而滑行道上停泊的飛機上也有一名機師報告，指加拿大航空的飛機在他們的頭上飛過。