未遂政變一週年　土耳其現在如何？

圖片版權 Reuters Image caption 埃爾多安在未遂政變發動一週年當天，在伊斯坦布爾向上萬名支持者發表富有情感的演說。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在未遂政變發動一週年當天，在伊斯坦布爾向上萬名支持者發表富有情感的演說。

埃爾多安說：「在那一夜，人們沒有槍，他們有的是旗幟，以及更重要的，是他們有信念。」

他支持將策動政變者處以死刑，並說他們應該穿上在關塔那摩灣的美國監獄風格的制服。

在去年7月15日由部分軍人發動的未遂政變中，約250人死亡，2196人在衝突中受傷。

隨後政府解僱超過15萬名公務員，稱這是鏟除政變支持者的舉措。

批評者認為，大規模解僱公務員以及大舉逮捕5萬多人，是政府清除異己的手段。

政變失敗有幾個原因，包含缺少更高層級軍方的支持，以及缺少政治上及公眾的支持。

圖片版權 EPA Image caption 上萬人前往博斯普魯斯跨海大橋。現在大橋成為失敗政變的地標。

埃爾多安向遊行前往博斯普魯斯跨海大橋上的上萬名群眾發表演說。去年博斯普魯斯跨海大橋是政變衝突的前線。

埃爾多安說：「我感謝捍衛我們國家的所有國民。」

他表示，250人失去了生命，但這個國家贏得了未來。

「政變者在當晚關閉大橋，想要向世界宣告他們掌握了情勢，」埃爾多安說。但是政變遭「數百萬為了國家榮譽走上街頭的人」阻止。

他說他會把策動政變的「叛徒的頭給砍下來」。

他也表示已經和總理耶伊爾德勒姆（Binali Yildirim）談過政變策劃者，他說：「當他們要出庭時，我們來讓他們穿上像關塔那摩灣犯人一樣的衣服。」

埃爾多安為橋上的「烈士紀念碑」揭幕，橋被重新命名為7月15日烈士橋。

上萬名在伊斯坦布爾的民眾前往大橋。橋如今被視為這場失敗政變的地標。

埃爾多安之後啟程回到首都安卡拉，將在土耳其時間的深夜、去年政變發動的同一時間，於國會發表演說。

在黎明時分，埃爾多安將會在首都的皇宮為政變受害者紀念碑揭幕。

圖片版權 EPA Image caption 埃爾多安在國會特別會期前視察維安部隊。

7月15日被訂為國定假日。

稍早之前，總理耶伊爾德勒姆在國會的特別時段中表示，2016年7月15日是「第二場獨立戰爭」，他指的第一場是1920年代，土耳其經歷衝突，之後轉變為現代化國家。

「距離土耳其最黑暗、最漫長的夜晚，已經過了整整一年，那個夜晚在敵人的佔領轉變成人民的傳奇後，變成光明的一天。」耶伊爾德勒姆說。

但是土耳其主要反對黨「民主人民黨」（Republican People's Party）領導人凱末爾·科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）譴責政府在政變以來的行動。

他說：「這個抵擋住炸彈的國會已經過時了，它的權威性也被移除了。在過去一年，正義被摧毀，國家的快速正常化發展被長期處於緊急狀態的情勢取代。」

在去年7月15日，政變策動者動用坦克、軍機、軍用直升機，他們宣佈已控制國家媒體，並轟炸國會和其他重要據點。

他們試圖將正在愛琴海地區度假的埃爾多安拘留，但埃爾多安已經離開度假村，政變被支持總統的軍人及平民阻擋。

圖片版權 AFP Image caption 平民協助阻止了政變。

土耳其當局指控政變是由自行流亡至美國的伊斯蘭教教士居倫（Fethullah Gulen）策動。

仍在美國的居倫否認涉事。

美國政府至今仍拒絶土耳其要求其引渡拘倫的要求。

BBC駐土耳其記者馬克·洛文（Mark Lowen）表示，一年過去，對抗政變的團結已消退，對「法治」的分歧加深。對半數土耳其人來說，7月15日是土耳其的重生之日，但對另一半人而言，政變的後果將土耳其的民主扼殺。

圖片版權 AFP Image caption 讚揚「7月15日傳奇」的海報。

埃爾多安的批評者稱他正在清除政治上的異見人士。上周數萬民眾走上伊斯坦布爾街頭反對政府。

埃爾多安指控遊行者是恐怖主義支持者。

上周五，政府持續解僱另外7395名被稱與恐怖主義組織有關的公務員。