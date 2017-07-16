全球首位「數學界諾貝爾獎」女性得主英年早逝

圖片版權 Courtesy of Maryam Mirzakhani Image caption 瑪麗安・米爾札哈尼被視為有志成為傑出數學家的年輕女性的模範人物。

第一位獲得數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）的女數學家瑪麗安・米爾札哈尼（Maryam Mirzakhani）因癌症去世，終年40歲。

伊朗裔的米爾札哈尼在美國斯坦福大學擔任教授。她的死因是乳癌癌細胞擴散至骨頭。

菲爾茲獎有「數學界的諾貝爾獎」之稱，每四年頒獎一次，選出二至四名40歲以下的數學家。

米爾札哈尼2014年以在幾何學與動力系統取得的成就獲獎。這是該獎項自1936年設立以來第一次有女性獲獎。她也是第一位獲得該獎項的伊朗人。

伊朗國家媒體報道，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）說，米爾札哈尼的死訊是「巨大的悲傷」。

伊朗外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）表示，她的死是所有伊朗人的悲傷。

「一盞燈熄滅了，我的心碎了。她走得太早了。」伊朗裔美國科學家納得利（Firouz Naderi）在Instagram上發文說。

他隨後再發文：「一名天才？是的，同時也是一名女兒、母親及妻子。」

米爾札哈尼和捷克籍科學家丈夫弗德拉克（Jan Vondrak）育有一女。

圖片版權 Instagram Image caption 在伊朗，人們上傳她舊時戴頭巾的照片，寫上對她的懷念。

一些社交媒體用戶批評伊朗官方不採用米爾札哈尼未戴頭巾的近期照片。依據對伊斯蘭法律對謙虛的嚴格詮釋，伊朗女性必需遮住頭髮。

伊朗官方媒體及政界人士在社交網站上發佈她的舊照以表哀悼，照片中她的頭髮是被遮住的。

斯坦福大學校長拉維涅（Marc Tessier-Lavigne）形容米爾札哈尼是「傑出的數學理論家，同時也是一個謙虛的人，她接受榮譽只是希望能藉此鼓勵其他人走和她一樣的路。」

「瑪麗安走得太早了，但她的影響力會留存在這世上，會持續影響受她啟發而立志探索數學和科學的成千上萬女性。」

「她做為學者和模範人物兩個角色都很傑出，她會在斯坦福被深深懷念，在世界上其他地方也一樣。」拉維涅說。

米爾札哈尼1977年生於伊朗。她成長於後革命時期的伊朗，在青年時代兩次贏得國際數學奧林匹克金牌。

她2004年在哈佛大學取得博士學位，2008年取得斯坦福大學教授職位前，先在普林斯頓大學工作。

她獲獎的引言說她創造了「在幾何學及動力系統上取得了引人注目且高度原創的貢獻」，她最近的工作也持續「有重要進展」。

獎項遴選委員會成員之一、牛津大學教授柯文（Dame Frances Kirwan）在2014年頒獎當時表示：「我希望這個獎可以啟發許多在這個國家及世界其他地方的女孩及年輕女性，相信自己的能力，在未來以拿菲爾茲獎為目標努力。」