一脫再脫 芬蘭欲刷新光屁股游泳紀錄

Image caption 活動主辦者正焦急等待裁定，看他們這次是否真的刷新了紀錄。

這是芬蘭第三次嘗試打破光屁股游泳世界紀錄。大約有789人在芬蘭東部的一個音樂節上脫光光跳入水中。

有報道說這次芬蘭估計以微弱優勢刷新了這項世界紀錄。主辦方稱，他們這次參加的人數比世界紀錄保持者的澳大利亞多出三人。

目前，他們正等待著吉尼斯世界紀錄的裁定。

這是芬蘭人第三次執著地要打破這一世界紀錄。此前他們曾經在2015年、和2016年發起過兩次衝擊，但均以失敗告終。那兩次參加"光屁股游泳"的人數都分別只有300人左右。

這次再衝擊紀錄是在芬蘭著名的"樂島搖滾音樂節"(Ilosaari Rock music festival)上。主辦方原本希望能吸引來1000人跳入冰冷的水中。

有芬蘭媒體報道說，以前也就是幾百名志願者來到現場參加挑戰，但這次在挑戰開始前撥雲見日，讓脫光了跳入水中的人數立馬大增。

目前世界紀錄保持者的澳大利亞是在2015年珀斯創下的，當時總共有786人參加。這項活動的目的是為了讓人們對自己的體型能有一個積極的態度。

其實，戶外游泳是芬蘭人的傳統。芬蘭旅遊協會還特別推廣在冰窟窿裏游泳，說這會增強體能。