觀察：檢視特朗普宣稱媒體忽略他的四件事

美國總統特朗普宣稱新聞媒體沒有關注他真正的政策議題，例如工作、經濟、邊界，以及所謂的「伊斯蘭國」。

「在某個時刻到來時，假新聞將被迫討論我們傑出的就業數、強健的經濟、在打擊伊斯蘭國及邊界議題，以及其他很多事上取得的成功！」特朗普在推特（Twitter）上說。

特朗普上任六個月，他在這些議題上表現如何？他在推特上提到這些重點政策多少次？

1. 工作

Image caption 特朗普的推特，關於「假新聞」的推文：106次，關於經濟和就業推文：131次。

在競選時，特朗普宣示會在十年之間創造2500萬個工作機會，並成為「史上創造最多工作機會的總統」。

過去他不相信美國的失業率數據，稱實際的失業率應該超過40%。現在他是美國的總裁，他擁抱過去他稱為「假」的數據。

所以，工作數量有如同他在推特上聲稱的那般「好」嗎？

是的，就業市場看起來很健康，從總體趨勢來看，失業率正在下降。

特朗普對於有更多工作機會的聲稱也是正確的──在六月，22.2萬個工作機會被創造出來。

雖然就業數以穩定的速度成長，但從奧巴馬時代到現在，這個穩定的經濟表現並沒有發生顯著改變。

其中一項不符合成長的是薪資，社會上有呼聲要特朗普總統處理這個問題。

他的另一項承諾是將更多的工作機會從海外帶回美國，這項保證為他的支持基礎加分。

在他當選後沒多久，他說起他如何為總部在印第安納州的空調公司開利（Carrier）保住1100個工作。幾個月後，其中的600個工作機會依然被轉移到墨西哥。

其他公司像是福特（Ford）則是將製造移往海外，而不是留在美國。

即使總統保證他會扭轉他形容為海外「工作小偷」的情況，但事實證明很難。

2. 經濟

從最近公布的、特朗普上台之後的經濟成長數據顯示，今年首三個月的GDP成長了1.4%，但和上季度的2.1%增長率相比則是下跌。

這是近一年來最差的，但對特朗普來說不一定是壞消息，因為經濟學家表示，第一季度的數據時常較低。

總體來說，特朗普形容美國經濟「強健」是正確的。趨勢顯示，自從2008年金融危機以來，美國已經趕上且呈現增長。

白宮將經濟成長目標訂在3%，但目前看來是個挑戰，因為自從2001年以來，平均只有少於2%的增長率。美國國會預算局日前預估成長率大約1.9%。

特朗普經常誇耀自從他上台後，股市如何增長。他確實可以誇耀這一點。

一些股市上的增幅可以歸功於對於特朗普和共和黨承諾減稅的預期，對於管制的去除也將實施。

但特朗普還是沒能讓稅收重整法案通過。

3. 打擊伊斯蘭國

Image caption 特朗普的推特，關於所謂「伊斯蘭國」的推文44次，關於俄羅斯推文56次。

在競選期間，談到所謂的「伊斯蘭國」時，特朗普的語氣從不保留。他最出名的是用粗話來形容他將會對所謂的「伊斯蘭國」實施多少轟炸。

他並說：「我會轟炸這些混賬。我會炸毀管線、炸毀煉油廠，我會炸毀每一寸土地──那裏什麼都不會留下。」

當時特朗普對於細節的透露很謹慎，但他保證他有個「秘密計畫」。入主白宮後，他要求了一份美國對伊斯蘭國政策的回顧。

雖然他批評前任對於軍隊的處理（「他是伊斯蘭國的創立者」），特朗普對伊斯蘭國的策略則與前任高度相似，包括持續空襲、針對性襲擊，對當地武力提供更多支持，凍結伊斯蘭國操縱的資產。

目標也是一樣的──控制由伊斯蘭國控制的重要據點，例如敘利亞的拉卡（Raqqa），伊拉克的摩蘇爾（Mosul）。聯合部隊已經在摩蘇爾取得成功。

但在策略上有一些關鍵差異。一項是決定讓敘利亞的庫爾德族持有武力來協助佔領拉卡，儘管該決定受到土耳其政府反對。

第二項是對「殲滅」伊斯蘭國戰士採取更強硬的立場。跟隨這項決議而來的是在阿富汗投擲「炸彈之母」（Mother of All Bombs）打擊伊斯蘭武裝勢力，但造成平民傷亡人數上升。

今年稍早，特朗普批准對敘利亞化學武器工廠實施空襲，他表現出如果有需要，則不會害怕使用武力的態度。

這顯示出他和前任奧巴馬的關鍵差異──奧巴馬承諾過這些行動，但沒有實行。

4. 邊界

Image caption 特朗普的推特，關於邊界推文：70次，關於健康保險的推文：78次。

確保美國的邊界是特朗普競選的核心議題。在造勢遊行時，他承諾會打擊在美國的非法移民，特別是罪犯。

他經常提起凱特‧斯坦因（Kate Steinle）案，這名來自西雅圖的年輕女性被有五次遣送出境紀錄的非法移民所殺。

在六月底，特朗普介紹了「凱特法」（Kate's law），該法案將加重曾被遣送出境而再次入境美國的移民的刑罰。法案已經在眾議院通過，將送往參議院。

在特朗普就任滿一百天時，已經有超過4萬1千人因為有非法留在美國的嫌疑而遭到逮捕，數量和去年相比增加。當中約有1萬800人沒有被定罪，去年的人數則是4200人。

但雖然特朗普在此議題上措辭嚴厲，他實際遣送出境的人數和奧巴馬的第一個一百天內所遣送的人數相比來得少。

在特朗普的第一個一百天內，有54564人被遣送出境，奧巴馬第一個一百天內遣送出境的人數則是62062人。

別忘了，特朗普還計畫強化邊界──他的旗艦政策「蓋一堵牆」正在進行。到九月前，想參與的公司可以提出模型。日前在艾奧瓦州的集會中，特朗普說這堵牆可以是能夠自給自足的「太陽能牆」。

在過去數個月，特朗普擬訂的旅行禁令被法院阻止，無法成為法律。

根據美國最高法院在六月出爐的結果，旅行禁令部分有效，但不極端。從指定的六個國家來的旅客，如果和美國有真正的連結，就仍能入境美國。