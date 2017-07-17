短信不回就離婚 婆家事多煩死人

Image caption 這位50多歲的女士婚後搬到40多歲的丈夫家住，與婆婆和小叔子兩口子住在一起。

你敢看了你家那口子的短信不回嗎？留神被對方告上法庭打離婚。法官還就認同了。

日前一名台灣女士就以這個理由被法院准許離婚。她提交的證據就是，她用即時通訊手機軟件"Line"發給老公的短信都顯示"已閲讀"，以此來證明總不回短信的老公拿她不當回事。

這個手機即時通訊軟件顯示，這位女士發給她老公的每條短信都閲讀了，但她老公一條都沒回復。

法官因此裁定，准許這位女士和她的先生離婚。

都是"藍色勾閲"惹的禍？

圖片版權 WhatsApp Image caption 許多即時通訊軟件都有"藍色勾閲"功能，比如Whatsapp。

這個通訊軟件的功能叫"藍色勾閲"，指的是手機用戶已經閲讀短信，但沒有回復。這個功能目前在諸如WhatsApp和Line這類社交媒體軟件中普遍使用。該功能以打勾、和打勾變藍色的方式提示發短信的人短信發送成功、和短信已被閲讀。

台灣新竹當地民事法院的法官表示，丈夫不回復妻子短信的事實是兩人婚姻無法修複的關鍵證據，並以此裁定該女士有權離婚。

據信這位姓林的女士在大約半年的時間裏，給老公發送了多條信息，其中一條是她車禍住院後發的。

負責審理此案的法官稱，該女士在其中一條短信中寫到自己在醫院的急救室，並問她的丈夫為什麼看到她在醫院的短信後不回復。

儘管後來這位女士的丈夫也到醫院看她了，但此後繼續不回她的短信。法官以此作為裁定離婚的重要依據。

該法院發文稱，被告不回短信，"兩人婚姻無法補救"。

這位被告男士也不是一條短信不回。在這位女士車禍一、兩個月後，他發了一條很簡短的短信。

法官說："那條短信內容說的是他家狗狗的事情，還有就是給她留飯了，對這位女士身體是否恢復毫不關心。"

該法官說："這表明原被告兩人幾乎沒有互動。"

婆家事多

圖片版權 Reuters Image caption 法官稱，這個案子證明手機短信現在也會被法庭採信。

這兩人2012年結婚。女方屬再婚、50多歲，男方40多歲。

法官稱，除了"短信危機"外，兩人婚姻期間的家務事繁瑣難纏。

這位女士婚後搬到男方家裏住，但這位男士不僅和他的母親住在一起，家裏同住的還有他弟弟兩口子。日子過起來後，林女士發現所有家裏的開銷大都給她來支付，而且她的婆婆為了給自己的老伴兒繳稅，還要求林女士去銀行貸款。

林女士的老公卻沒有穩定收入。

法院文件顯示，這家人對林女士也"不友好"：不僅限制她淋浴的時間，而且連水溫調多高都管。

法官表示，其實不回短信不過是壓垮這樁婚姻的"最後一根稻草"。

該法官說："正常的夫妻之間根本不會那麼過日子。"

她說，從前法院證據需要印在紙上，現在手機短信也採信了。

不過似乎這位被離婚的男士就有不回復信息的毛病。在整個官司進行中，他從未出庭，也從未回復過法院寄達的任何通知。

由於沒有手機即時通訊的那個"已閲"功能，法院根本無法知曉是否這位男子"閲讀"了寄給他的通知。