「還我宅子！」俄斥美國「明搶」房產欲報復

圖片版權 EPA Image caption 美國官員稱，俄羅斯政府在美國馬里蘭的這處外交官邸同時也是一個間諜窩子。

俄羅斯外長拉夫羅夫把美國沒收的兩處前俄羅斯駐美官邸叫做"光天化日犯搶"。俄羅斯目前正施壓要求美國凖備他們進入這兩處房產。

克里姆林宮發言人拜斯科夫表示，美國在歸還房產前先提條件的做法完全不能接受。

去年12月，美國驅逐了35名俄羅斯外交官，並關閉了涉嫌用於干涉美國大選的兩處俄羅斯外交官邸。

美俄兩國官員周一晚些時候在華盛頓就此事進行磋商，美方代表是國務次長先農、俄方代表是外交部副部長拉波可夫。

此次磋商原定於六月在聖彼得堡舉行，但在美國政府另將38人和俄羅斯機構添入制裁名單後取消。美國此舉是為了對俄羅斯在烏克蘭境內的所作所為做出回應。

克里姆林宮發言人拜斯科夫暗示，其實雙方沒什麼好談的。

他說："我們認為在歸還外交房產前先設置條件是完全不能接受的。我們要求必須無條件、無磋商歸還。"

俄羅斯外長拉夫羅夫稱，這不是好人、和有教養的人能做出來的事。

他在訪問白俄羅斯期間說："怎麼能夠對受雙邊、和政府間雙方明文認可保護的房產說收就收了呢？要歸還了吧，還拿出一套什麼'我的東西就是我的，你的東西我們得分'的說辭。"

俄羅斯上周曾表示要以牙還牙地報復，包括驅逐30名美國外交官，而且也要沒收美國在俄羅斯的外交房產。

在得知美國情報部門指控俄羅斯政府間諜對美國民主黨的電腦發動黑客攻擊，以削弱希拉里·克林頓競選美國總統後，身為民主黨的美國前總統奧巴馬對俄羅斯採取行動。

圖片版權 AFP Image caption 這個位於長島的房產周圍都是樹。

目前美國現任總統特朗普的團隊正在接受是否在大選期間勾結俄羅斯的調查，但克里姆林宮對干預美國大選矢口否認。

雖然西方國家就俄羅斯參與烏克蘭國內衝突對俄進行制裁，但奧巴馬隨後啟動的對俄製裁是新一輪的。

當時俄羅斯總統普京並沒敢像從前那樣以牙還牙地報復，幾周後特朗普接替奧巴馬當選美國總統。

在7月7日德國漢堡舉行的G20峰會後，俄羅斯稱美國總統特朗普"無意化解此次危機"。

俄羅斯媒體預測稱，如果此次華盛頓會談無果而終的話，俄羅斯會採取報復行動。

BBC華盛頓記者阿舍爾分析認為，雖然俄方對近期普京與特朗普的會面表示歡迎，但針對美國現任總統特朗普在大選期間是否勾結俄羅斯的調查正令華盛頓上空"毒氣彌漫"。

他認為，此時任何對俄羅斯的讓步，都會引發爭議。而俄羅斯如果報復，只能使美俄兩國的緊張關係雪上加霜。