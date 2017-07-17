被指為美當間諜 華裔博士生伊朗被判十年

圖片版權 Princeton University Image caption 現年37歲的王希月（Xiyue Wang，音譯）被指以研究員的身份為美國搜集情報。

伊朗的一家法庭周日（7月16日）判處了美國普林斯頓大學一名華裔學生10年有期徒刑。這名學生被指幫美國從事間諜行動。

伊朗司法當局網站說，現年37歲的王希月（Xiyue Wang，音譯）被指以研究員的身份為美國搜集情報。

王希月在中國出生，現為美國公民。

"此人直接受到美國指使搜集情報，被判10年有期徒刑，但他可以上訴挑戰這一判決，"伊朗官方的發言人在國家電視台上這樣說。

美國國務院指責伊朗當局通過編造國家安全相關的罪名來逮捕美國人和其他外國人。

"我們要求當局立刻釋放美國公民，讓他們與家人團聚，"美國國務院的一名官員說，"所有的美國公民，尤其是具有雙重國籍者，都應考慮在前往伊朗旅行前仔細閲讀我們最新的旅遊警訊。"

圖片版權 AFP Image caption 伊朗最高領袖哈梅內伊去年警告稱，西方國家正在不斷地"滲透"伊朗，並希望顛覆其政治體系。

王希月是在2016年7月試圖離開伊朗前被逮捕的。伊朗官員說，他在被捕前已經感到事態不對，因此十分緊張。

王是普林斯頓大學的博士生。普林斯頓說，他的研究領域為19世紀與20世紀早期的歐亞歷史，主攻卡扎爾王朝歷史。

伊朗在2015年與外界達成的核協議已經讓國際社會解除了大部分的制裁。伊朗當時也承諾將會重返國際社會，並在核武問題上讓步。

不過，伊朗最高領袖哈梅內伊去年警告稱，西方國家正在不斷地「滲透」伊朗，並希望顛覆其政治體系。

在過去一年，數名具有雙重國籍的美國人、英國人、奧地利人、加拿大人和法國人均在伊朗被捕，並被當局以間諜罪和與敵對政府合作等罪名起訴。

根據前囚犯、他們的家屬和外交官的說法，在某種程度上，這些被囚的雙重國籍人士被德黑蘭當成與西方國家進行交換的人質。

2016年1月，美國與伊朗達成一個歷史性的囚犯交換協議。通過這一協議，一些此前因受制裁牽連而被捕入獄的伊朗人被美國釋放。同時，伊朗也釋放其囚禁的美國公民。