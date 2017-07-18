潛水飛來橫禍，如何在水下無氧生存兩天？
三個月前，西斯科·格拉西亞（Xisco Gràcia）說他經歷了每一個潛水員最糟糕的噩夢: - 他在一個水下的洞穴裏依靠氧氣袋生存。幾小時後，他意識到自己可能不會被搜救人員發現，生還機會渺茫。
4月15日是個周六，格拉西亞像往常一樣潛入馬略卡島的水下。他是位地質學老師，花了大把周末時間探索和繪製了島上複雜的水下洞穴系統。
他說："馬洛卡的地下比地面更美麗。"
他和他的潛水伙伴馬斯卡洛（Guillem Mascaró）想探索Sa Piqueta。它是一座距離迷宮入口1公里處有很多洞廳的洞穴。他們遊了一個小時才到那裏。
當格拉西亞在收集岩石樣本時，馬斯卡洛遊覽了附近的一個洞。
正當他們要返程回家時，很多事就開始掉鏈子。
格拉西亞在交界處偶遇了馬斯卡洛，但他們從地上攪動起了淤泥，使得視線模糊，很難看清。
然後，他們意識到指引他們返回入口的窄尼龍線已斷或滑落。
54歲的格拉西亞說："線是為了引導的，我們進入洞穴後把它留下來，返程時順藤摸瓜就行"。
"我們只能猜一些岩石掉落在上面，我們花了寶貴的一個小時時間，試圖摸到它，但沒成功。"
彼時，他倆處於嚴重的危險之中。他們已經消耗光了帶來的氧氣和大部分的緊急氧氣。
幸運的是，格拉西亞記得其他潛水員提過，附近的一個洞穴裏有個氧氣袋。
兩人都知道空氣只能讓其中一個人離開。
格拉西亞說："我們決定我留下來，馬斯卡洛去求救，他比我瘦，需要的空氣少。呼吸含二氧化碳更高的洞穴空氣，我也更有經驗。"
他們在地圖上換了一條更長的路線。馬斯卡洛將不得不沿著其中一段遊，沒有引導繩，很可能會迷路。
"這就像在一個大霧天的晚上開車，"格拉西亞說。
"馬斯卡洛不願丟下我，但我們知道這是我們唯一的機會。"
馬斯卡洛離開後，格拉西亞卸下了大部分設備後探索了所在的洞穴。它長約80米（260英尺），寬20米，水與洞頂間隔12米。
他意識到湖面上的水是可以喝的。他還發現了一塊大石頭，於是坐在上面休息。
格拉西亞決定要在沒有光的環境下生存。他有三個電筒，兩個沒電，一個快沒電。
他說："當我去撒尿或爬下去喝淡水的時候，才把電筒打開。"
他幾乎做不了什麼。只能在黑暗中等待被救。
格拉西亞說："我問自己為什麼潛水潛了這麼多年，現在發生這樣的事？最初的七八個小時我還有希望，以為馬斯卡洛會回來。但時間一分一秒過去後，我開始絶望。我想他可能迷了路，並沒有人知道我在下面。"
"我有兩個孩子，長子15歲，小女兒9歲。我想到他們如何年輕，不能失去父親，他們又會發生什麼。"
儘管他保持冷靜，但他開始體驗呼吸高濃度二氧化碳空氣的副作用作用。我們在地上呼吸的空氣中只含有0.04％的二氧化碳，在洞裏，這個水平值高達5％。
他說："我頭疼，雖然我因缺乏氧氣而疲憊不堪，也不可能睡覺。我的大腦是暈眩的。"
他的腦海里開始出現幻覺。"我感覺到湖裏有燈光，我聽到潛水員冒泡的聲音。
"但是當我轉過頭，我什麼也看不到，這是幻覺。"
格拉西亞不記得時間。但過了"幾日"之後，他聽到上方一聲巨響，他想馬斯卡洛一定是成功返回水面了。
"我聽到坦克充氣的聲音，後來我意識到他們一定是在鑽岩石。我真的是喜出望外，因為我意識到他們在找我。"
但隨後，聲音沒了。那是格拉西亞面臨的最黑暗的時刻。
他說："我想到了自己會以潛水員最怕的方式死：斷氧缺糧。電筒的電幾乎快沒了，我知道我無法在在黑暗中爬下來喝水。「
"我決定遊到我卸裝備的地方去找把刀。如果我要選是快速或緩慢地死亡，我想把它作為最後的手段。"
不久之後，格拉西亞認為他再次聽到氣泡的聲音。
"我看了一下潛水員的光，似乎變得越來越明亮。我以為這是另一個幻覺，但後來我意識到這是真實的，我看到一個頭盔出現了。"
這是我的一個老朋友：伯納特·克拉莫（Bernat Clamor）。
"我跳進水裏，擁抱他，他問我是怎麼回事並告訴我他怕我死了。
格拉西亞後來才知道，馬斯卡洛發出了求救信號，但因為能見度較低，救援進展並不順利。
然後救援人員試圖在岩石上鑽一個洞，向他供應食物和水。
這就解釋了他所聽到的噪音。不過 這一嘗試也失敗了。
最後，克拉莫和同伴潛水員約翰·弗雷迪（John Freddy）等了一天使淤泥沉積後，才下到水下來。
格拉西亞的痛苦還未結束。
克拉莫不得不離開他去聯繫救援隊，但給了他一些葡萄糖袋，以提高他的能量值。
格拉西亞說："要把我弄出那個洞穴的話，要把個小時。不過，那是愉快的8小時。"
格拉西亞被給予了含氧量足夠的氣袋並被緩慢得引導至出口的位置。在下水70小時後，他在4月17日晚間時候浮出了水面。
馬斯卡洛在那等著他。
"我們抱在了一起。但沒等我們開口說話，他們就把我送上了救護車。一離開水我的身體就出現嚴重問題。當時的體溫是32度，有體溫過低的風險。我吸了一夜的純氧。"
整場經歷中，格拉西亞一直在克制自己的情緒。
"你在潛水的時候一定要能控制情緒，但第二天我在電視上看到龐大的救援行動報道後，我哭了。因為我很感激。
儘管死裏逃生，格拉西亞也沒有放棄潛水。
事件發生一個月後，他回到了Sa Piqueta。他甚至又回到了當時被困很久的洞穴。
他說： "我對這個洞不抱任何怨恨 ， 又不是洞穴的錯。
格拉西亞說，他將繼續繪製馬略卡的水下遺產地圖。
他說。"我的孩子不太喜歡我做這事，但他們沒有阻止我不要這樣做。"
"我探索地下24年。它流淌在血液裏。"