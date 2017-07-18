潛水飛來橫禍，如何在水下無氧生存兩天？

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三個月前，西斯科·格拉西亞（Xisco Gràcia）說他經歷了每一個潛水員最糟糕的噩夢: - 他在一個水下的洞穴裏依靠氧氣袋生存。幾小時後，他意識到自己可能不會被搜救人員發現，生還機會渺茫。

4月15日是個周六，格拉西亞像往常一樣潛入馬略卡島的水下。他是位地質學老師，花了大把周末時間探索和繪製了島上複雜的水下洞穴系統。

他說："馬洛卡的地下比地面更美麗。"

圖片版權 Pere Gamundi Image caption 格拉西亞抱著四瓶氧氣，每瓶可供他在水下活動一小時。

他和他的潛水伙伴馬斯卡洛（Guillem Mascaró）想探索Sa Piqueta。它是一座距離迷宮入口1公里處有很多洞廳的洞穴。他們遊了一個小時才到那裏。

當格拉西亞在收集岩石樣本時，馬斯卡洛遊覽了附近的一個洞。

正當他們要返程回家時，很多事就開始掉鏈子。

格拉西亞在交界處偶遇了馬斯卡洛，但他們從地上攪動起了淤泥，使得視線模糊，很難看清。

圖片版權 Toni Cirer Image caption 潛入洞穴的潛水者被要求一定要拉一根可以指引其返回的繩子。

然後，他們意識到指引他們返回入口的窄尼龍線已斷或滑落。

54歲的格拉西亞說："線是為了引導的，我們進入洞穴後把它留下來，返程時順藤摸瓜就行"。

"我們只能猜一些岩石掉落在上面，我們花了寶貴的一個小時時間，試圖摸到它，但沒成功。"

彼時，他倆處於嚴重的危險之中。他們已經消耗光了帶來的氧氣和大部分的緊急氧氣。

圖片版權 Toni Cirer Image caption 潛水者很容易碰到馬略卡島水下洞穴的沉積物

幸運的是，格拉西亞記得其他潛水員提過，附近的一個洞穴裏有個氧氣袋。

兩人都知道空氣只能讓其中一個人離開。

格拉西亞說："我們決定我留下來，馬斯卡洛去求救，他比我瘦，需要的空氣少。呼吸含二氧化碳更高的洞穴空氣，我也更有經驗。"

他們在地圖上換了一條更長的路線。馬斯卡洛將不得不沿著其中一段遊，沒有引導繩，很可能會迷路。

"這就像在一個大霧天的晚上開車，"格拉西亞說。

"馬斯卡洛不願丟下我，但我們知道這是我們唯一的機會。"

圖片版權 Toni Cirer Image caption 6萬年前海平面上升，洞穴被淹沒。

馬斯卡洛離開後，格拉西亞卸下了大部分設備後探索了所在的洞穴。它長約80米（260英尺），寬20米，水與洞頂間隔12米。

他意識到湖面上的水是可以喝的。他還發現了一塊大石頭，於是坐在上面休息。

格拉西亞決定要在沒有光的環境下生存。他有三個電筒，兩個沒電，一個快沒電。

他說："當我去撒尿或爬下去喝淡水的時候，才把電筒打開。"

他幾乎做不了什麼。只能在黑暗中等待被救。

圖片版權 Toni Cirer Image caption 馬洛卡的水下洞穴很容易讓人迷路。

格拉西亞說："我問自己為什麼潛水潛了這麼多年，現在發生這樣的事？最初的七八個小時我還有希望，以為馬斯卡洛會回來。但時間一分一秒過去後，我開始絶望。我想他可能迷了路，並沒有人知道我在下面。"

"我有兩個孩子，長子15歲，小女兒9歲。我想到他們如何年輕，不能失去父親，他們又會發生什麼。"

儘管他保持冷靜，但他開始體驗呼吸高濃度二氧化碳空氣的副作用作用。我們在地上呼吸的空氣中只含有0.04％的二氧化碳，在洞裏，這個水平值高達5％。

他說："我頭疼，雖然我因缺乏氧氣而疲憊不堪，也不可能睡覺。我的大腦是暈眩的。"

他的腦海里開始出現幻覺。"我感覺到湖裏有燈光，我聽到潛水員冒泡的聲音。

"但是當我轉過頭，我什麼也看不到，這是幻覺。"

格拉西亞不記得時間。但過了"幾日"之後，他聽到上方一聲巨響，他想馬斯卡洛一定是成功返回水面了。

"我聽到坦克充氣的聲音，後來我意識到他們一定是在鑽岩石。我真的是喜出望外，因為我意識到他們在找我。"

但隨後，聲音沒了。那是格拉西亞面臨的最黑暗的時刻。

圖片版權 Toni Cirer Image caption 格拉西亞早前的潛水照片。

他說："我想到了自己會以潛水員最怕的方式死：斷氧缺糧。電筒的電幾乎快沒了，我知道我無法在在黑暗中爬下來喝水。「

"我決定遊到我卸裝備的地方去找把刀。如果我要選是快速或緩慢地死亡，我想把它作為最後的手段。"

不久之後，格拉西亞認為他再次聽到氣泡的聲音。

"我看了一下潛水員的光，似乎變得越來越明亮。我以為這是另一個幻覺，但後來我意識到這是真實的，我看到一個頭盔出現了。"

這是我的一個老朋友：伯納特·克拉莫（Bernat Clamor）。

"我跳進水裏，擁抱他，他問我是怎麼回事並告訴我他怕我死了。

圖片版權 Pere Gamundi Image caption 伯納特·克拉莫（Bernat Clamor）（左）和格拉西亞（右）

格拉西亞後來才知道，馬斯卡洛發出了求救信號，但因為能見度較低，救援進展並不順利。

然後救援人員試圖在岩石上鑽一個洞，向他供應食物和水。

這就解釋了他所聽到的噪音。不過 這一嘗試也失敗了。

最後，克拉莫和同伴潛水員約翰·弗雷迪（John Freddy）等了一天使淤泥沉積後，才下到水下來。

格拉西亞的痛苦還未結束。

克拉莫不得不離開他去聯繫救援隊，但給了他一些葡萄糖袋，以提高他的能量值。

格拉西亞說："要把我弄出那個洞穴的話，要把個小時。不過，那是愉快的8小時。"

格拉西亞被給予了含氧量足夠的氣袋並被緩慢得引導至出口的位置。在下水70小時後，他在4月17日晚間時候浮出了水面。

馬斯卡洛在那等著他。

"我們抱在了一起。但沒等我們開口說話，他們就把我送上了救護車。一離開水我的身體就出現嚴重問題。當時的體溫是32度，有體溫過低的風險。我吸了一夜的純氧。"

圖片版權 Twitter/@112IllesBalears Image caption 格拉西亞浮出水面被援救後的狀態。

整場經歷中，格拉西亞一直在克制自己的情緒。

"你在潛水的時候一定要能控制情緒，但第二天我在電視上看到龐大的救援行動報道後，我哭了。因為我很感激。

儘管死裏逃生，格拉西亞也沒有放棄潛水。

事件發生一個月後，他回到了Sa Piqueta。他甚至又回到了當時被困很久的洞穴。

他說： "我對這個洞不抱任何怨恨 ， 又不是洞穴的錯。

格拉西亞說，他將繼續繪製馬略卡的水下遺產地圖。

他說。"我的孩子不太喜歡我做這事，但他們沒有阻止我不要這樣做。"

"我探索地下24年。它流淌在血液裏。"