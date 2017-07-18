中印對峙升級 中國山地旅在西藏實彈演習

圖片版權 AFP Image caption 乃堆拉山口的中印士兵（資料圖）

中國官方電視台CCTV周末播放了一段解放軍在西藏高原地區進行軍事演習的視頻。中印兩國在錫金段邊境的對峙呈現升級的跡象。

報道稱，西藏軍區某旅全員全裝機動至海拔5000米青藏高原就兵力快速投送、信息化裝備應用、多兵種聯合攻擊等要素展開實兵實彈演練。

電視畫面顯示，中國軍方動用了大炮及火箭炮進行射擊等多種實彈演練。

Image caption 中印此輪邊境對峙發生在中印邊境乃堆拉山口附近的洞郎地區。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 印度在西北部和巴基斯坦接壤，在北面及東北面的喜馬拉雅山脈地區和中國西藏以及尼泊爾接壤。中印兩國在數千公里的邊境線上存在多處領土糾紛。

中國媒體報道稱，印中邊境有大量地區是高原山地地形，因此印度陸軍非常重視山地部隊的建設，目前不算正在組建的第17山地打擊軍的情況下，印軍共有10個山地師、1個獨立山地旅和3個後備山地旅。其中有8個山地師分佈在中印邊界。其中三個山地師部署在中印邊境錫金段。

與印度山地部隊的步兵配備相比，中國媒體報道稱，解放軍具備一定優勢，一是火箭筒多，二是大口徑機槍多。因此"在旅屬炮兵的火力上還是優勢很明顯的。口徑大，威力大，自行化和自動化程度高"。

香港《南華早報》引用中國觀察人士的話稱，中國解放軍秀肌肉的目的"意在警告印度"。解放軍希望表明自己有能力戰勝印度軍隊。"雖然中印邊界爭議地區的印軍人數超過中國軍隊，但中國軍隊的運動速度、火力以及後勤保障明顯具有優勢"。

圖片版權 EPA Image caption 7月4日，在中國阻止印度朝聖者前往西藏之後，印度示威者在首都新德里焚燒中國國旗和領導人頭像。幾天后印方稱朝聖問題得到了解決。