中印對峙升級 中國山地旅在西藏實彈演習
- 2017年 7月 18日
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中國官方電視台CCTV周末播放了一段解放軍在西藏高原地區進行軍事演習的視頻。中印兩國在錫金段邊境的對峙呈現升級的跡象。
報道稱，西藏軍區某旅全員全裝機動至海拔5000米青藏高原就兵力快速投送、信息化裝備應用、多兵種聯合攻擊等要素展開實兵實彈演練。
電視畫面顯示，中國軍方動用了大炮及火箭炮進行射擊等多種實彈演練。
中國媒體報道稱，印中邊境有大量地區是高原山地地形，因此印度陸軍非常重視山地部隊的建設，目前不算正在組建的第17山地打擊軍的情況下，印軍共有10個山地師、1個獨立山地旅和3個後備山地旅。其中有8個山地師分佈在中印邊界。其中三個山地師部署在中印邊境錫金段。
與印度山地部隊的步兵配備相比，中國媒體報道稱，解放軍具備一定優勢，一是火箭筒多，二是大口徑機槍多。因此"在旅屬炮兵的火力上還是優勢很明顯的。口徑大，威力大，自行化和自動化程度高"。
香港《南華早報》引用中國觀察人士的話稱，中國解放軍秀肌肉的目的"意在警告印度"。解放軍希望表明自己有能力戰勝印度軍隊。"雖然中印邊界爭議地區的印軍人數超過中國軍隊，但中國軍隊的運動速度、火力以及後勤保障明顯具有優勢"。