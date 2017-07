年輕一代將如何永遠改變美國？

圖片版權 Getty Images

在美國,老一代的美國白人仍然掌握著大多數的經濟和政治權力,但是年輕世代當中極大的多元性意味著改變將要到來。

美國的勞動力構成、政治以及在世界舞台上的地位,不久的將來將會永遠改變。

這個國家的人口結構轉變將如此重大而迅速,在未來幾十年裏,美國注定要發生比其他任何國家都大得多的轉型。

千禧一代以及更小的兒童當中,幾乎有半數來自少數族裔群體,而結構性轉型的核心正是這種極大的多元性。

隨著這個國家未來的前景越來越依靠這些世代,每個人都必須考慮,社會要如何改變,才能在這樣的新現實下取得成功。

令人害怕的一代

唐納德·特朗普(Donald Trump)入主白宮,是乘著老美國白人支持的勢頭——那些45歲以上的人。

很多人是被他推動經濟的承諾吸引。

但是,特朗普的其中一部分人氣是基於他對移民人口增長以及政治正確性的立場。

他的立場反映了一些年長白人的恐懼——這是近年被一些國民調查定調的文化代溝中的一部分。

圖片版權 Getty Images

2011年由皮尤研究中心(Pew Research Center)做的一份問卷當中,「嬰兒潮」時代出生的白人和較年長的美國人中有超過一半認為,從其他地方來的新移民數量增加是對美國價值和習俗的一種威脅。

2015年公共宗教研究所(PRRI)的一項調查則發現,年長的美國白人比年輕世代更傾向於覺得,這個國家的文化和價值較1950年代差。

但是,不管他們多麼害怕 ,這個國家的經濟福祉很可能取決於這些較年輕和較多元的人群。

迅速老齡化的白人群體

美國的白人人口不久後將會減少。

白人的中年齡——即人群當中有一半人大於這個年齡,另一半則小於它——目前是43歲。

而這個國家最大的少數族裔西班牙裔美國人中,中年齡是29歲;而混血人種美國人的中年齡則是20歲,這是增長速度最快的少數族裔。

Image caption 年輕世代的種族結構(英文)

在八年後,預計美國的白人人口將會開始下降,即去世的人數將大於出生的人數。

而18歲以下白人的數量現在就已經在減少——這個趨勢將會延續下去,因為處在生育年齡的白人女性人口也在下降。

或許最令人矚目的,是白人人口的老齡化速度。

至2030年,65歲以上的白人數量將增加42%。

More from the BBC

同一時段,就業年齡的白人數量將只增長9%。

現實情況是,美國不久就將有龐大數量的年長白人,要依賴更多元的年輕一代養活。

年輕工作人口的支持

在不久的將來,在美國出生的小孩當中將有大部分屬於少數族裔。

少數族裔目前已經在年輕美國人當中佔接近一半;而隨著「嬰兒潮」時代出生的白人陸續退休,少數族裔——特別是西裔——將承擔全部美國勞動力增長。

圖片版權 Getty Images Image caption 加州一所雙語學校:美國的勞動力增長很大程度上來自西裔美國人

經濟增長、稅收、福利以及老人醫療保險都將依賴他們的貢獻。

這些人口統計當中的事實引來重要的問題,政府支出應該如何分配。

目前,美國大部分的少數族裔兒童都在資源不足的學校上學。

西裔和黑人的四年制大學註冊人數雖然在上升,但仍然比白人低得多。

很多人缺少找到中產階級職位所必需的經濟能力和職業指導。

收入的不平等對年輕的少數族裔造成特別沉重的打擊,並可能在未來持續導致不平等。

一個需要年輕人的國家

「新少數族裔」的年輕世代——西裔、亞裔以及多種族美國人——正在與年長的少數族裔及美國白人進行互動,在這個急切需要更多年輕人的國家尋找機會。

Image caption 南部州份當中超過半數兒童屬於少數族裔

這些處在「剛剛好」階段的人口增長來自近年的移民,以及一定程度上增高的生育率。

得益最多的是美國南邊和西邊的州份,在那裏,少數族裔帶來了兒童數量的增加。

相比之下,這個國家東北部和中西部的很多州正在面臨白人兒童人口的減少,同時又沒有得到少數族裔新生兒童和移民的補充。

放眼美國以外

這種年輕勞動力數量的增長方式,令美國比很多其他工業化國家更加有利。

美國的人口——大約3.25億——自1980年以來增長了近一億。

預計至本世紀中葉,美國人口將上升至4億,這是和大多數發達國家都非常不一樣的前景。

比如,與日本、德國、意大利及英國等人口普遍較年長、生育率低以及移民數量較少的國家相比,美國的就業年齡人口預計將增長較快:2010至2030年間將增長5%以上。

這樣報人口增長將會反過來增強美國的經濟力量——提升生產力、消費力和創業機會。

不過,假如沒有西裔及亞裔等新少數族裔的年輕世代,這些國家的勞動力實際上將會下降。

圖片版權 Getty Images

新少數族裔或許還能帶來活力、創新力,以及創業的精神。

重大改變的節點

雖然當下的代際文化差異可能會在短時間內持續,而美國人口正在轉變的現實可能意味著,「人口統計將決定命運」。

這個國家現在正在經歷的「多元性爆炸」將改變社會的方方面面。

各級政府的領導人——以及更廣泛的美國人——將不得不考慮,今天的年輕少數族裔將需要什麼樣的投資,才能幫助國家繁榮。

比起其他國家,美國更加處在重大改變的節點。

關於本文

這一分析文章由BBC委托一位在其他機構工作的專家撰寫。

威廉·H·弗雷(William H Frey)是布魯金斯學會(Brookings Institution)的一名資深院士,著有《多元性爆炸:新種族結構如何重塑美國》(Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America)一書。

布魯金斯學會自稱是非牟利的公共政策機構,開展通過新思維應對社會問題的研究。