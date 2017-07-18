緬甸果敢「女皇帝」楊二小姐高齡辭世

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 楊二小姐年輕時的照片（翻攝自緬甸中文網）。

曾是緬甸果敢地區的實際執政者、與大毒梟羅星漢有主從關係的「楊二小姐」楊金秀高齡辭世，她的家人向BBC緬甸科證實。

楊金秀在7月13日過世。她1927年出生於緬甸北部果敢的炸地林，是果敢土司楊文炳的次女、世襲統治果敢地區的楊氏土司家族最後一任土司楊振材的妹妹。楊金秀自幼個性剛烈、好勝心強，自小愛穿男裝，據稱從四歲就開始玩槍，後來以能使手雙槍出名，在未出嫁前就因受父兄寵愛而插手政治。

她在1946年嫁給木邦土司段氏家族的人。果敢屬於木邦轄下，但楊二小姐不喜歡她稱為「膽小怕事、做事黏黏乎乎」的丈夫，在她生下兒子後，夫妻就開始分居。

1948年，英國承認緬甸獨立，楊二小姐的哥哥楊振材、楊振聲當選國會議員。楊氏家族在果敢的世襲統治於1959年結束，權力交到地方議會。當時32歲的楊二小姐不甘心讓出家族權力，因此帶了十歲的兒子從木邦土司段家回到果敢，成為果敢實際執政者。

她在任內鼓勵毒品交易和賭博業，從中獲取高額稅收。1963年她被緬甸政府軍逮捕，在監獄度過五年。

「毒梟學生」

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年一代毒王羅星漢去世，舉行盛大葬禮。

楊二小姐在40、50年代開始在果敢地區辦學校，免費供年輕人上學，並聘請國民黨軍隊將領開設軍訓班，「果敢王」彭家聲、大毒梟羅星漢、果敢前「第一特區秘書長」劉國璽都是楊二小姐學校的學生。

民間盛傳楊二小姐和羅星漢有男女關係，楊二小姐晚年向中文媒體表示，羅星和小她八歲，是軍訓班的學生，畢業後在楊二小姐執政時期擔任她的下屬。

緬甸軍事強人奈溫1960年代為了對付共產黨，批准羅星漢成立一支民兵組織，允許羅星漢從事鴉片和海洛英販運。羅星漢擁有緬甸武器最為精良的武裝，很快成為金三角勢力最強大的毒梟。

而1960年代的楊二小姐離開果敢，在緬甸仰光市中心的大宅中定居，過著相對她波瀾壯闊的前半生來說平靜的生活。

果敢地區檔案

圖片版權 EPA Image caption 緬甸北部果敢地區今年3月發生重大衝突，大批緬甸難民湧入中國。

果敢自治區人口約14萬人，以漢人佔大多數，緬甸北部的漢人被緬甸稱為「果敢族」，通用語言是屬於漢語西南官話系統的果敢語。

果敢自治區位於緬甸北部省份撣邦的北邊，與中國雲南省接壤，自治區面積約2060平方公里，於2011年成立，目前主席是趙德強。

明、清兩朝時期，果敢屬於雲南省鎮康州，1897的《中英續議緬甸條約》將果敢劃入英屬印度的範圍，成為木邦轄下的小土司。1948年緬甸獨立，土司楊振材同意與緬甸其他民族共組聯邦，果敢成為大土司，楊氏家族世襲統治結束。

在1950年代國共內戰時，果敢地區實際上由國民黨軍隊控制。

土司統治結束後，果敢地區逐步陷入動亂，演變成內戰。1968年之後，緬甸共產黨在中國共產黨的支援下，吸收了緬甸東北山區的少數民族武裝，控制緬甸東北邊境地區，包含果敢大部分地區，與聯邦政府對抗。

1989年，彭家聲治下的果敢脫離緬共，與緬甸政府停戰。但彭家聲的統治權隨後被楊氏家族挑戰，政權多次易手，2003年全面停止生產罌粟，失去主要經濟來源的果敢陷入困境。