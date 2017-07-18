深陷台日雙重國籍風雲 蓮舫能挽回民心？

圖片版權 Getty Images Image caption 蓮舫表示她的台灣籍已經正式放棄，以後只選擇日本籍。（資料圖片）

台裔日籍的日本民進黨主席蓮舫，這一年多因台日雙重國籍問題屢被質疑，如今她正式公布放棄文件，但日本人是否還會信任她？

記者會澄清

日本民進黨現任黨主席，台日混血的蓮舫，周二（18日）在東京都內舉辦記者會，並出示她的部分戶籍謄本資料，表示她的國籍已經正式選擇為"日本"，以前的台灣籍也已經正式聲明放棄。

根據該戶籍謄本，蓮舫已經在2016年10月7日時，依照日本法律正式選擇日本國籍。同時她也公布了台灣政府於2016年9月13日時給予她的"國際喪失許可證書"。

對於隔了快一年才正式公布國籍的相關文件，蓮舫表示身為黨主席，她有必要再次取得民眾信賴，這些的資料公開，也獲得了家族諒解。但她也承認整體地手續有些緩慢，她會對此深刻反省。

然而，網路上還是有許多網友質疑蓮舫誠信，包括她的說法一變再變，甚至認為她有"經歷詐稱"，其信用已經不適任黨主席與議員，應該辭職。

蓮舫在去年就任日本民進黨黨魁後，一度被認為是拯救這個低迷在野黨的救星。然而之前，蓮舫就被報導，她依然持有台日雙重國籍，這對於蓮舫的政治誠信是相當大的打擊。

深陷兩國籍

出生於1967年的蓮舫，父親是在日本經商的台灣人謝哲信，母親則是前"資生堂小姐"的日本人齊藤桂子。蓮舫自稱，她出生時雖然是台灣籍，但是在17歲的時候已經選擇歸化日本籍。

然而，蓮舫的台灣籍並沒有因此而自動消失，隨後她先以藝人的身份拍廣告，接代言活動，隨後更被拔擢到綜藝節目，90年代時也活躍於日本的新聞節目中擔任播報員。

直到2004年踏入政界後，蓮舫的政治生涯一路順遂，2010年甚至加入當時民主黨的內閣任職。隨後在2016年，民主黨改造成為民進黨時，蓮舫也擊敗黨內對手，在選舉贏得主席大位。

隨後對於國籍問題，蓮舫都認為當時17歲時選擇日本籍時已經"自動放棄"台灣籍，加上她認為日本不承認台灣為國家，就一直沒有處理這件事。直到後來台灣官方確認蓮舫台灣籍依然存在後，她才趕緊於2016年辦理註銷。

兩邊尷尬

蓮舫在這件事情上的政治誠信屢屢受質疑。就有日本記者在現場問及，過去1993年時，蓮舫就曾接受採訪表示"父親是台灣人的關係，我目前還是雙重國籍"，在不少雜誌上，也能看見她自認自己是"旅日台僑"，顯然她根本知道自己有雙重國籍。

對於這樣的說法，蓮舫也在記者會上表示"當時的發言太過淺薄，我說的台灣籍是指血緣"。在面對日本記者的"身份認同"問題時，她也認為自己是日本人，"我從沒申請過台灣護照，去台灣拜會時也是持日本護照進入"。

日本民進黨一向被視為親中政黨，許多要員也都訪問過中國，蓮舫也在記者會上回答她對兩岸的認識："家裏從小不太說政治，但之後我自己有自學中國近現代史，知道國共兩黨的歷史淵源，也對天安門事件印象深刻"。

蓮舫最後表示："人不能選擇父母，但我也很慶幸我的身份讓我學到很多"，她並表示會繼續從政，給下一代日本更好環境。整場記者會雖然歷時70分鐘，但依舊沒有解釋許多在場記者的疑慮。

然而，蓮舫不是唯一一位有"雙重國籍"疑慮的日本政治家。根據《產經新聞》引述，日本國會議員至少有十幾人有雙重國籍問題。

過往在台灣，也有前立委李慶安被揭露有台美雙重國籍，被依詐欺罪註銷立委資格。台灣前總統馬英九在競選總統時，也被揭露曾拿過綠卡，當時馬英九也說明，綠卡長久沒有用，已經"自動失效"，說法與蓮舫相當類似。

重振民意？

根據日本新聞《時事通信》7月份調查，目前日本人的政黨支持率中，首相安倍晉三所領導的自民黨已經滑落到21.1%。然而日本民眾並沒有因此轉而支持民進黨，民進黨僅僅獲得3.8%2支持率，65.3%的人則表示"都不支持"。

而在日前的東京都議會選戰，都知事小池百合子領導的"都民第一黨"創下佳績，與友黨公明黨一起聯合過半。反倒是執政的自民黨不僅席次大幅滑落，在野的民進黨更是只拿下5席，面臨徹底邊緣化的危機。

當時面對黨內的質疑與勸退聲浪，身為黨主席的蓮舫卻僅表示"會多加努力"，繼續擔任黨主席位置。但就目前情勢來看，民主黨近幾年，持續呈現低迷態勢。

日本的民進黨目前在參議院242席位中，僅僅只有48席。曾幾何時，在2007年與2010年的參議院選舉中，民進黨的前身民主黨，皆得到破百的席次，並因此組閣3年多。

而如今，民進黨在2016年改名後，並沒有挽回過去失去的民心，聲望在持續探底之餘，黨魁蓮舫的雙重國籍爭議也尚未平息，如何處理眼前的這兩大難關，也考驗著蓮舫的政治生涯