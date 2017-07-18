遭朝鮮綁架？著名「脫北者」驚現平壤電視

圖片版權 Uriminzokkiri Image caption 這則錄像是朝鮮的一個網站周日傳到YouTube上的。那裏，她把自己叫成全惠星。

韓國的情報官員說，他們正在調查一位著名的"脫北者"是否已經被平壤當局從韓國綁架回了朝鮮。

這位名叫林智賢的女子2014年從朝鮮逃往韓國，並隨後成為著名的電視人物。

然而，一名與她相同長相的女子周日出現在朝鮮的一則宣傳錄像中。外界懷疑，這位女子已經被朝鮮綁架回國。

在這則錄像中，她說她是被引誘而走，且被迫詆譭朝鮮。

她還說，她是自願跨過邊境回到朝鮮的。

電視明星

林智賢是韓國著名的電視明星，同時在談話節目和真人秀節目中出現。

韓國當局並沒有確認錄像中的女子是否為林智賢，但他們相信林已經回到了朝鮮。

圖片版權 Uriminzokkiri Image caption 視頻中，她在接受另一名前脫北者金萬福的採訪。

這則錄像是朝鮮的一個網站周日傳到YouTube上的。那裏，她把自己叫成全惠星。

視頻中，她在接受另一名前脫北者金萬福的採訪。

她說，她是被"能夠吃得好和賺大錢"的"幻想"引誘到韓國的。她還說，在韓國，她被迫用言語詆譭她自己的國家。

她還描述了在韓國，人們是如何見錢眼開的，並說她生計困難，入不敷出，並被要求通過上幾個韓國電視節目來詆譭朝鮮。

她還說，她在上月回到朝鮮後與父母同住。"在韓國，我感到十分孤單，我也十分想念父母，"她在視頻中表示。

韓國媒體報道說，林智賢在今年4月自己的生日派對上感謝了粉絲，並說這"或許是我人生中最幸福的一個生日了"。

你的器材不支持播放多媒體材料 叛逃朝鮮外交官：脫北「不後悔」

中朝邊境被綁？

韓國的情報官員正在調查林智賢是如何突然失蹤的。周日，她的粉絲俱樂部宣佈停止運行。

《韓國時報》報道說，一些脫北者懷疑，她可能是在中朝邊境試圖將家人運送出朝鮮時被綁架的。

BBC駐首爾記者艾倫說，雖然朝鮮內部也盛行假的宣傳錄像，但首爾方面已經確認他們十分嚴肅地對待這則錄像，並且正在調查她的這起案件。

在過去幾十年裏，數萬名朝鮮人逃離到韓國。首爾的統一部對BBC說，自2012年以來，僅有25人重返朝鮮。

一些"脫北者"說，他們中的一些人覺得在韓國生活不習慣，他們懷念仍在朝鮮家人。他們還說，在韓國很難找到合適的工作。